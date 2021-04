Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Vi bønder er elendige til å sette en pris på eget arbeid, for vi er redde for å kreve for mye. Det er vel nærmest en husmannsmentalitet.

Faren min lånte traktoren min for å brøyte snø til noen hyttefolk en gang. Betalingen han fikk var en flaske Bache-Gabrielsen. Jeg lånte den ikke vekk til det bruket mer. Jeg ble forbannet og sa at traktoren min går ikke på konjakk.

Jeg vet om kun ett tilfelle utenom Bondelaget, hvor man har gitt en gavepakke til den man skal forhandle med. Og det var en litt enkel kar, som takket nei til den lønna han ble tilbudt for noe arbeid. Han syntes ikke han kunne ta så mye. Og da ble selvsagt lønna justert ned.

Ingen betaler mer enn de må. Heller ikke staten. Nå har Bartnes og Bondelaget nok en gang gitt en gavepakke til staten. Ingen som står foran forhandlinger på vegne av ei hel næring, går ut og sier at kravet man kommer med er høyt.

Det er faktisk så utrolig, at det nesten ikke er til å tro.

Jeg kjenner en kar som hadde passet langt bedre i forhandlerstolen. Han sier at man må ta i så man skjemmes og så skal man gange med 2. Han har aldri hatt noen problemer med å få pengene sine, for folk betaler det det koster.

Men det er klart, at når man ikke vet å sette en høy nok pris på seg selv; kan man ikke vente at andre gjør det heller. Har du selvrespekt, så får du respekt.

Føler du deg liten og ubetydelig, ja så er det det du blir i andres øyne også.

Den optimismen jeg hadde fått disse dagene, var så god å kjenne på, for jeg fikk tilbake håpet. Men jeg landet fort igjen.

Trist er det, at man ikke tar alle bøndene som holder på å streve livet av seg, på alvor. Daglig har jeg fått høre fortvilte bønder fortelle om hvordan de sliter. De jobber seg rett og slett alvorlig syke.

Snakker ikke Norges Bondelag med bønder som sliter? Leser man ikke alle de sterke historiene folk forteller om på gruppa Bondeopprør21? Har dere ikke fått henvendelser fra bønder som strever og ikke aner hva de skal gjøre?

Hvordan ser man for seg at unge bønder med 10-15-20 millioner i gjeld, noen gang skal få hodet over vannet igjen? Hvor lenge skal man godta at folk jobber nattevakt og gjør fjøs morgen og kveld, mens mannen som har vært alvorlig syk, må jobbe 12-timers dager utenfor gården for å ha råd til å ta seg fri i våronna?

Eller kvinner som ikke har råd til eller ikke finner avløser når de skal føde, og må gå i fjøset selv når vannet har gått og må i fjøset igjen å melke 24 timer etter fødsel? Jeg gråt så jeg hulket den dagen jeg leste ei 4-barnsmor fortelle om dette.

Dyr har flere rettigheter enn bønder virker det som. Mattilsynet ville jo kommet om jeg hadde behandlet dyra mine slik.

Det er krise nå, men det legges opp til en katastrofe av uante dimensjoner, når man godtar at mennesker behandles sånn i et av verdens rikeste land.

Jeg tviler sterkt på at de som har råd til å legge ned, kommer til å fortsette så mye lenger. Da står man igjen med de som blir gjeldsslaver resten av livet, og som snart ikke henger sammen.

Jeg har nesten ikke ord for hva jeg synes om dette, annet enn at det er nitrist. Bønder er mennesker de også. Hvorfor har vi ingen rettigheter?