En hilsen til Bastholm fra Sp-grasrota

Vi som ønsker levende bygder, kortreist mat og større grad av selvforsyning. Vi som ønsker å opprettholde og støtte små og mellomstore bedrifter i by og land. Vi som ønsker at det også i framtiden skal bo mennesker i hele vårt langstrakte land, og som protesteres mot sentralisering og avfolkning av distriktene.

Dette er klima-og miljøpolitikk i praksis og må være hovedfokus i fremtiden.

By mot land- og folk mot elite- konflikten, som Une Bastholm nevner i Nationen 1. september, er ikke funnet på av Sp, men derimot beskrevet og analysert av blant annet økonomen og forfatteren, Thomas Piketty. Kort oppsummert går analysen ut på "kapitalismens evne til å forårsake stadig større økonomiske ulikheter", og dermed økende sosial uro og avmakt i befolkningen. "De gule vestenes opprør" i Frankrike er et eksempel.

Jeg er helt enig i at politikk er prioriteringer og at man ikke kan få i både pose og sekk. Jeg er også skuffet over fylkesrådet i Viken, hvor garanti for utbygging av E18-prosjektet ble vedtatt og håper at siste ord ikke er sagt ennå.

Mitt problem er at MDG ikke kommer opp med et eneste alternativ, som kan erstatte tapte inntekter fra oljevirksomheten (313 milliarder i 2019).

Å basere fremtiden på at teknologi skal løse våre klima og miljøproblemer er som å tisse i buksa for å holde seg varm. Mitt urinstinkt forteller meg at vi må redusere vårt forbruk for å kunne redusere utslippene. Vi kan redusere disse på norsk sokkel, men 95 prosent av utslippene kommer i sluttbruk. Under koronakrisen har vi fått en uønsket demonstrasjon av hva dette innebærer. Reiseliv-og hotellnæringen er i krise. Flyselskapene går konkurs og fabrikkene står, men luften er renere enn på mange tiår.

Havvindeventyret er et eventyr basert på import av utenlandsk teknologi og produksjon. I likhet med landbasert vindkraft, vil utbygging utløse mange konflikter, blant annet mellom fiskerinæringen og utbyggerinteresser.

Som velger er jeg glad for at Sp vil satse på våre historiske kilder til velstand, vannkraft, skogindustri og fisk. Vi må gå fra å være en råvareeksportør til å foredle varene selv. Dette gjelder også for vannkraft, vannkraften må eksporteres i form av varer, ikke som rå kraft.

I motsetning til MDG, sa SP nei til Acer og energimarkedspakken. I likhet med LO, ville vi ikke at Norges råderett over vannkraften skulle settes i spill. Senterpartiet har alltid forstått verdien av å overlate gården i bedre stand til neste generasjon. Nasjonal råderett over ressursene er bærebjelke i dette arveoppgjøret, som neste generasjon vil nyte godt av.

Grunnet topografi og klimasone er ikke korndyrking den store framtidsnæringen. Derimot vil Dagros og Krølle sau på et trygt fjellbeite være midt i blinken for en selvforsynt og grønnere framtid.