En helt nødvendig reform

Marius Nilsen, ordførerkandidat for Senterpartiet i Gamvik kaller nærpolitireformen en katastrofe. Vi begynner å venne oss til Senterpartiets svartmaling av en helt nødvendig politireform. Men sjelden kommer de med egne løsninger på hvordan vi skal håndtere ny kriminalitet.

Jeg vil minne Nilsen om at Politireformen pågår fortsatt, den er ikke ferdig gjennomført før i løpet av 2020. Nå er strukturendringene på plass og vi går inn i kvalitetsdelen av reformen.

Les innlegget fra Marius Nilsen:

Reformen er nødvendig og vi var et bredt flertall på Stortinget som sto bak, inkludert Arbeiderpartiet. Senterpartiet derimot sto utenfor og ville fortsatt ha et politi som hører hjemme på 70-tallet. Senterpartiet må ha is i magen: reformen trenger tid for å gi de ønskede effektene – dette er konklusjonen fra Difis siste rapport om politireformen.

Politiet sier selv at mye av den tradisjonelle kriminaliteten har flyttet seg fra gata til data. Da hjelper det ikke med et lensmannskontor med få ansatte som bare har oppe noen timer om dagen. Det trengs helt andre muskler for å håndtere disse utfordringene.

Telenor sitt filter for overgrep mot barn slår inn 15.000 ganger daglig og gir treff på IP adresser over hele landet. Et eksempel på den nye kriminaliteten er Operasjon Sandra i Øst politidistrikt, som omfatter 468 fornærmede gutter, der politiet har sikret 1,5 millioner chattelogger, over 20.000 videologger og mer enn 350.000 bilder. Dette er veldig alvorlig og viser med all tydelig at politiet må jobbe på nye måter.

Å tro at politiet kan være 100 prosent til stede alle steder alltid, er utopi. Det vil heller ikke Senterpartiet klare å innfri.

Denne regjeringen har høyt fokus på politiet og styrer mot målet om 2 politifolk pr. 1000 innbyggere. Fra 2013 og til nå har politiet fått 1678 nye stillinger.

Finnmark har blitt tilført 46 nye politifolk siden 2013.

Hva er Senterpartiets løsninger på det kriminalitetsbildet vi ser i dag? Det hører vi ingenting om.