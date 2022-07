Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Hva bør staten ikke drive med?

Vi trenger ikke eksportfremmende tiltak all den tid vi har rekordstore handelsoverskudd og enorme valutareserver. Ei heller nye statlige satsinger på industri. Vi trenger heller ikke en struktur for ambassader og konsulater tilpasset det forrige årtusen. Hørt om Teams?

Utenlandske fanger kan sone i sine hjemland. Vi burde tilby aldrende innvandrere på våre sykehjem flytting til luksus i sine hjemland. Internasjonale organisasjoner burde ha forbud mot å ansette eks-politikere fra Norge. Alt vil lette trykket på kritiske ressurser her hjemme.

Ei heller trenger vi å ansette masse nordmenn i bistandsarbeid. Mye kan utkontraheres til velutdannede lokale eksperter.

Hva bør staten drive med?

Når det gjelder helsetjenester kan vi sende langt flere pasienter til utlandet enn vi gjør i dag. En bonus her er at vi slipper lese om småbarnsforeldre som dør av kreft fordi de ikke får dansk kreftbehandling.

Av mangel på arbeidskraft på restauranter, hoteller, industri samt bygg og anlegg er det bare å lage lovendringer som åpner opp for at fagfolk fra hele verden kan jobbe her noen måneder av året. Neste steg blir da å gi internasjonale bemanningsbyråer mandat til å fylle mange av våre ledige stillinger. Nei, det er ikke vanskelig. Lær av landbruket. Enhver enfoldig økonom får det til – hvis hun vil.

Utflytting fra Oslo av tilsyn, direktorater, departementer og private organisasjoner som er avhengige av offentlig støtte, er alle hardere nøtter å knekke. En må først finne ut hvilke byer og bygder som vil ha hva. Ikke alle tettsteder ønsker seg en sentralbank i nabolaget.

Deretter må aktuelle plasser prøve å gjøre seg lekre for institusjoner som må flytte. De ansatte må jo selvfølgelig også ha et ord med i laget. Til slutt tas en endelig beslutning om flytting som må iverksettes i løpet av denne Stortingsperioden.

Etter at valget av lokasjon er tatt kommer en stor jobb knyttet til det å overtale de ansatte til å flytte på seg til en ny plass. Folk kan få ukependle, ha hjemmekontor, alternativt ha samme type opplegg som Nordsjø-arbeidere med noen uker på, og noen flere uker av. Flyttetilskudd bør man være rause med.

Alle våre utfordringer med kostnadsmessig konkurranseevne, kapitalkrevende miljø- og landbruksinvesteringer blir lettere hvis rentenivåene holdes lave. En endring i skattesystemet med mer vekt på kapitalbeskatning enn skatt på arbeid vil gjøre Ida Wolden Baches jobb enklere.

Intet av dette er urealistisk, eller lettvinte forslag. Regjeringen må bare bestemme seg å for å handle.