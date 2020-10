Selv om den politiske analysen er noe annen en min forståelse, vil jeg i dette innlegget fokusere på å korrigere noen av de faglige feilslutningene i innlegget til Frank Sve.

Her kan du lese innlegget fra Frank Sve:

Grunnlaget for all verdiskapning knyttet til jord, skog og hav er en velfungerende natur som bidrar til stabil produksjonsevne. Menneskelig aktivitet i verden og i Norge, bidrar på flere punkter til å utfordre denne produksjonsevnen. Den største utfordringen med klimaendringer er problemer knyttet til matproduksjon.

I innlegget til Sve fremstår det som at klimanøytralitet betyr at all aktivitet som fører til utslipp, det være seg både fossilt og fornybart, skal innstilles – dette er feil. Klimanøytralitet er at ved regnskapsføring over utslipp og opptak av klimagasser vil utslippene totalt sett ikke overstige opptakene. Akkurat slik naturen ville hatt det uten mennesker til stede.

Fossile utslipp må kuttes kraftig og gå mot null. Samtidig skal vi stimulere naturens egne mekanismer til å binde mer karbon ved å gjøre tilpasninger i aktivitet. Næringsstoffer, energi og karbon må holdes i kretsløp så lenge som mulig. Nå er klimagasser, energi og næringsstoffer på avveie.

Ord- og begrepsbruken i klimadebatten fører til unødvendige misforståelser, og vi bør alle etterstrebe tydelig begrepsbruk. Klarspråk er også i denne saken den riktige veien å gå, og dårlig begrepsbruk i debatten kan delvis unnskylde Sves misforståelser. Her en oppklaring når det gjelder utslipp fra en ku:

En ku har metanutslipp, men binder også karbon i inn- og utmark. Kua fører til økt refleksjonsevne fra beitede områder, og klimaregnskapet for en beitende ku ikke så ille ut som flere hevder. Jeg mener en godt forvaltet ku kan bli klimapositiv, om drøvtyggerne beiter og vokser på lokale ressurser. Kua vil i så fall bidra til økt verdiskapning lokalt og økt biologisk mangfold.

Når kua beiter i områder hvor det vanskelig produseres menneskemat, er den en stor ressurs. For mennesker og klima. Effektiv klima- og miljøpolitikk, som stabiliserer natursystemer i ubalanse er avgjørende for at vi på en god måte kan drive jordbruk, treindustri og fiskeri fra naturen i et evighetsperspektiv.

Både landbruket og norsk industri er avhengig av nytenkning og innovasjon for at vi skal kunne produsere og leve godt i fremtiden. Det sentrale er hvordan vi bør holde ressursene i kretsløpet for å øke verdiskapningen og varigheten til vår forvaltning.

Det lover godt når vi har politikere og drift som tar naturens produksjonsevne på alvor – som satser på langsiktig verdiskapning og ivaretar våre muligheter. Politisk engasjement for klima og landbruk på tvers av politiske skillelinjer lover godt for utvikling av gode politiske tiltak i fremtiden.