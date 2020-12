I Nationen nylig kan vi lese om ekteparet Vang og Skårvold som så gledelig har flyttet tilbake til Nord-Gudbrandsdalen. De etterlyser, med rette, en mer aktiv distriktspolitikk som kan sikre levende lokalsamfunn. Vi som bor i Gudbrandsdalen vet hvor fint det er i små lokalsamfunn, men det er også noen utfordringer.

Etter sju år med ei høyreregjering som sentraliserer framfor å fordele, er framtida til mange kommuner usikker. Det er kommunene som har tatt det store ansvaret med å styre oss gjennom koronakrisen, og det er kommunene som skal ruste oss for ei usikker framtid.

Høyreregjeringas historisk stramme kommunebudsjetter vil ramme vår felles velferd. De største utslagene får vi i små kommuner. Slik øker forskjellene mellom folk, og mellom by og land.

Dette vil ta slutt ved startstreken til en Arbeiderparti-ledet regjering. Vi ser verdien av at bygder og byer utvikler seg i fellesskap og side om side.

Skal det være verdifullt for flere å bo i distriktet må vi styrke vår felles velferd, sikre gode tjenester og gjøre de tilgjengelig uavhengig av hvor du bor og størrelsen på lommeboka di. Vanlig folk over hele landet trenger gode skoler, trygg fødselsomsorg, flere politifolk, en eldreomsorg med flere fagfolk og trygghet for arbeid blir avgjørende.

Arbeiderpartiet er klare for en kraftinnsats på ny industri og til å ta i bruk norske ressurser til fellesskapets gode. Økt matproduksjon, skogdrift, fiske og økt eksport. Slik skaper vi trygge jobber og trygghet for arbeid i hele landet.

Kommunene er hjertet i velferds-Norge. I Arbeiderpartiets alternative budsjett får kommunene og fylkene nærmere 3,5 milliarder mer enn med regjeringas budsjetter. Dette kan sikre flere lærere, helsefagarbeidere, barnehageplasser, bedre SFO og heltidsstillinger i eldreomsorgen.

Samtidig som rundt 98 prosent av husstander i tettbygde strøk har tilbud om høykapasitets bredbånd, er det kun rundt 59 prosent av husstander utenfor som har tilsvarende tilbud, og utbyggingen går for tregt. Arbeiderpartiet mener dette må være en rettighet på lik linje med strøm og vann i huset og har satt av penger i vårt alternative statsbudsjett.

Koronakrisen har ført til at enda flere har jobba fra hjemmekontor, i en næringshage eller ved et kontorfellesskap. Vi ønsker å satse på desentralisert arbeid gjennom at flere statlige stillinger lyses ut med mulighet for kontorsted utenfor hovedkontoret.

I dag opplever folk at tjeneste etter tjeneste flyttes ut av lokalsamfunnet og kommunen, og avstandene blir lengre for å ordne enkle ting. Ap vil snu denne utviklingen og etablere lokale nærtjenestesentre for å kunne fikse blant annet pass og førerkort.

Mange unge flytter ut i dag for å ta utdanning. For at flere unge skal se mulighetene i distriktene de vokste opp i, må vi skape flere arbeidsplasser og utvikle et desentralisert utdanningstilbud.

Med vår politikk betyr dette 3000 flere studieplasser, flere faglige arbeidsplasser og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Det vil bety en mulighet for ungdom til å bytte miljø og utvikle seg faglig i nærheten av hjemplassen sin.

Når vi har gjort det godt å bo i distriktet, må vi også gjøre det mulig å komme seg til og fra. Ap vil prioritere vedlikeholdsetterslep av veier, gjøre ladestasjoner tilgjengelig i hele landet, og flom- og rassikre veier slik at det blir trygt å kjøre hjem.

Vi ønsker at flere skal gjøre som ekteparet Vang og Skårvold. Levende lokalsamfunn krever handling og ikke bare store ord. Lokalpolitikere som lokker med kutt i formueskatt og ei Høyreregjering som legger opp til en skattekonkurranse som kommer til å lede til kutt i lokale tilbud, hører ikke hjemme blant tiltakene.

Vi har troa på vanlige folk, næringsaktører og bedriftseiere som vil bosette seg og være med på utviklingen av Distrikts-Norge. De skal bli møtt med en aktiv stat som har både politiske vilje og handlekraft til å satse sammen med dem.