En destinasjon i verdensklasse

I et TV-intervju om norsk reiseliv i beste sendetid dukket det nylig opp en gammel myte, nemlig at servicenivået i norsk reiseliv er lavt. Det er langt fra sannheten, og i en tid da bransjen er meget hardt rammet av koronakrisen, er det viktig å rette opp dette feilaktige inntrykket. Vi som kjenner reiselivet fra innsiden og har fulgt kvalitetshevingen steg for steg, har nemlig gledet oss over all den internasjonale anerkjennelsen norsk reiseliv har fått de siste årene. Foran en sommer der nordmenn skal feriere i eget land, vil vi få nyte godt av nettopp denne kvaliteten.

I 2017 gjennomførte den europeiske paraplyorganisasjonen for hoteller og serveringsbedrifter, Hotrec, en undersøkelse blant 30.000 hotell- og restaurantgjester i Europa om gjestfrihet og kvalitet. I kategorien gjestfrihet tok Norge førsteplassen, foran Sverige og Finland. Undersøkelsen viste også at Norge lå på andreplass i Europa for hotellkvalitet. Med andre ord best mulig skår i konkurranse med hele Europa.

Tross i at alle de nordiske landene er såkalte «høypris-destinasjoner», skårer hotellene i Sverige, Norge og Finland høyest på kvalitet. Det viser at gjestene synes hotelloppholdet er verdt den prisen de betaler. Nordmenn som allerede har besøkt spektakulære steder som Manshausen eller Hotell Union Øye, skjønner godt hvorfor.

Norsk reiseliv tilbyr ikke bare god overnatting, men også mat i verdensklasse. Som kjent har Norge flere ganger tatt gull i verdensmesterskapet i kokkekunst, Bocuse d’Or i Frankrike, senest i 2015. Ingen land har flere medaljer enn Norge i denne konkurransen. Norge vant dessuten gull i kokke-OL i år, og antallet restauranter med Michelin-stjerner øker for hvert år.

Fra havfiske i Nord-Norge, hundekjøring på Svalbard eller de fantastiske dyreparkene våre, vil mange nordmenn i år oppleve hvilke skatter de har tilgang på i eget land. Og de vil møte et reiseliv som har løftet slike opplevelser til et nytt nivå.

De aller fleste nordmenn vil i år tilbringe ferien her hjemme. De vil bo på hoteller, campingplasser, fritidshus og leiligheter. Mange vil for første gang på lenge oppleve fjell og fjord og få innblikk i hvorfor vi er blitt et så attraktivt reisemål for hele verden. Fra havfiske i Nord-Norge, hundekjøring på Svalbard eller de fantastiske dyreparkene våre, vil mange nordmenn i år oppleve hvilke skatter de har tilgang på i eget land. Men reiselivsdestinasjonen Norge er altså ikke bare natur. Vi er også et sted som leverer i verdenstoppen på smak, gjestfrihet, kvalitet og opplevelser, stikk i strid med gamle myter.

Norsk reiseliv står klare med åpne armer for å ta imot nordmenn som vil feriere i eget land – med god service og god avstand.