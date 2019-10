En blå og bærekraftig åker

Matproduksjon er en kilde til klimagassutslipp. Samtidig er global matsikkerhet den mest krevende utfordringen når det gjelder befolkningsvekst, ifølge FN. Det blir behov for mer mat og rett mat. Med næringsstoffene vi trenger og med lave fotavtrykk. Økt produksjon og konsum av mat fra havet kan gi bedre helse både for kloden og for oss.

Lise Bergan stiller i sitt innlegg «Byttet bort kua – fikk havvind igjen» spørsmål ved at havvind får mer oppmerksomhet enn sjømat. Det er ikke overraskende. I 2014 konkluderte FNs matsikkerhetskomité nettopp med at sjømatens rolle for matsikkerhet og ernæring får for lite oppmerksomhet.

Faktum er likevel at vår blå åker har større areal enn vår grønne åker på land, og her snakker vi i tillegg kubikk. Fisk omdanner effektivt fôr til høykvalitets mat, men sjømat er mer enn bare proteiner med lave klimaspor. Økt produksjon og konsum kan sette spor i form av helse og inntekter, og potensialet er stort.

Oppfølgingen av FNs bærekraftsmål er viktig for Norge, og økt produksjon og konsum av sjømat kan bidra. Regjeringen har mål om å øke sjømatproduksjonen, og det på en bærekraftig måte. I Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold er det også satt mål om økning i sjømatinntaket.

Vi skal styrke rollen mat fra havet har i et matsikkerhets- og ernæringsperspektiv. Mye er på plass, men det behov for enda mer kunnskap langs hele verdikjeden. Forskning og teknologi må løse utfordringene.

Bergan peker blant annet på fôr i oppdrett både på land og sjø. Det vil uten tvil være nyttig å se på fôr i en helhetlig sammenheng. Forskning på mer bærekraftige fôrkilder vil gagne både blå og grønn sektor. Samarbeid for å løfte kunnskapen på dette området kan bidra til raskere og bedre løsninger.

Vi må også ha kunnskap om sunne hav, næringsstoffer og fremmedstoffer i sjømat, kunnskap for å høste flere arter og bruke mer av det vi høster samt for å bevare kvalitet og forebygge matsvinn. Produktutvikling er viktig for et økt konsum, men også kunnskap om tilberedning og matvaner. Regjeringen prioriterer tiltak som kan gi barn og unge smaken på sjømat.

Et godt rammeverk er viktig for vår sjømatproduksjon. Ytre rammer utarbeides internasjonalt under FN, og det er viktig å delta i disse prosessene. Særlig ettersom Norge har ledende kunnskap om mat fra havet.

Rammeverk og forvaltning må være basert på kunnskap, trygge bærekraft og matsikkerhet, og ikke lage unødige hinder for utvikling av næringen.

Forskning skal løse mer enn oppdrettsutfordringene. Verdikjedeinngangen er det som er viktig fra hav til bord. Oppdrett er kun et av mange element og bare helt i starten av verdikjeden. Vi kommer jo inn på flere av de andre elementene under hvor vi også trenger forskning for mer kunnskap