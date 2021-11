En berikelse til besvær?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Flere medier markerer i disse dager at det er 50 år siden de første pakistanerne kom til Norge. Det er en del av norsk historie som absolutt fortjener sin markering. For mange innvandrere har i mange år bidratt positivt til samfunnet, utvilsomt. Men å hevde at innvandringen sett under ett gjør Norge rikere, er en «sannhet» med betydelige modifikasjoner.

Nationen har kanskje ikke fått det med seg, men det er en ubestridt korrelasjon mellom økt innvandring og økt fattigdom. Så å si all fattigdom de senere år, kan forklares med innvandring fra spesielt Afrika og Midtøsten. På ti år har antall sosialhjelpsmottakere med innvandrerbakgrunn økt med over 70 prosent, mens det har blitt stadig færre mottakere blant befolkningen ellers.

Personer med innvandrerbakgrunn utgjør rundt 17 prosent av befolkningen, men fikk i 2019 utbetalt 58 prosent av all sosialhjelp.

Innvandrere fra Pakistan har en sysselsetting som er omtrent på nivå med flyktninginnvandrere. Bare litt over en tredjedel av pakistanske innvandrere i Norge (35,7 prosent) i alderen 20–66 år var sysselsatt i heltidsstilling og under en fjerdedel av kvinnene (23,3 prosent). Det er ikke særlig oppløftende tall med tanke på at det ligger 50 år med feilet integrering til grunn.

Vi kan fortsette å dokumentere hvordan innvandring påvirker samfunnet negativt, enten vi snakker overrepresentasjon i kriminalsaker, i sosiale stønader, den negative sysselsettingstrenden, økt fattigdom og ikke minst alle de kulturelle utfordringene. Men hvorfor er det nesten bare Fremskrittspartiet som peker på disse sakene?

Til sammenligning var det for to år siden 50-årsfeiring av Norges første oljefunn i Nordsjøen. Oljefeltene på Ekofisk alene har skapt verdier for 2500 milliarder kroner gjennom de siste 50 årene.

Denne markeringen ble behørig kommentert av de fleste av landets medier, med både en hyllest av hva det har betydd for velferdssamfunnet, men også med en betydelig andel kritiske perspektiver for hva oljeaktiviteten har kostet for miljø og klima. Altså et balansert og kritisk blikk på en viktig samfunnsutvikling.

Men når det kommer til innvandring skal ikke de negative aspektene, som objektivt sett er større enn de positive, nevnes. Det skal skyves under teppet. Og så leter man febrilsk etter eksempler som kan underbygge at innvandringen gjør landet rikere. Det er en form for journalistisk aktivisme som mener godt, men som kun gjør skade. Det er bare å se til Sverige.