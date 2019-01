En bærekraftig næring for Norge

Politikerne må selv sørge for å besøke farmene før de tar avgjørelse i en så alvorlig sak, som å legge ned en landbruksnæring. Ellers blir politikerne de virkelige overgriperne. Dette må være en samvittighetssak, for det er ikke sikkert at de menneskene som driver med pelsdyr og deres familier tåler den psykiske belastningen det er når deres næringsgrunnlag grunnløst blir frarøvet dem.

Det går ikke an å legge ned en næring basert på oppkonstruerte påstander, slik som at “ville rovdyr blir satt i trange bur og lider”. Live Kleveland, leder i dyrevernaliansen, og Siri Martinsen, leder i NOAH, sier begge det samme hele tiden år etter år og i hver anledning i intervjuer. Dette er gjentakelsens hemmelighet, at en usannhet blir til sannhet for mange når den gjentas tilstrekkelig antall ganger. Dette er et skitten spill rettet mot pelsdyrbøndene.

Dette er et undergrunnsarbeide for selv å beholde sine rundt 15.000 medlemmer som hver betaler 350 kroner i årlig kontigent. Her blir pelsdyrbøndene gissel for saken. Hvis det er sant det dyrevernorganisasjonene sier, da bør Live Kleveland og Siri Martinsen å besøke farmene sammen med medlemmene sine for selv å se fakta. Men det tør de ikke, for da risikerer de å miste medlemmer. Les om aktivisten Ingvild Skedsmo fra Oslo som ble pelsdyrbonde.

Annonse

Pelsdyrbøndene er samfunnsbærere. Pelsdyra spiser matavfall fra slakterier og fiskeindustrien,og er en viktig renovatør for landbruks- og fiskerinæringen, og produserer verdens fineste pelsprodukter. Vi har rundt 220 pelsdyrbønder som skaffer Norge rundt en halv milliard kroner år om annet. Det betyr at hver pelsdyrbonde i landet bringer inn rundt 2,3 millioner kroner hver til den norske økonomien i valutainntekt. Ingen annen virksomhet i tradisjonell husdyrproduksjon kan vise til slike eksportinntekter. I alle andre husdyrproduksjoner sliter man i dag med overproduksjon, der må de ha tilskudd gjennom forskjellige støtteordninger fra staten for å kunne drive. Det får ikke pelsdyrbøndene. Live Kleveland jublet da Sylvi Listhaug i Fremskrittspartiet i sin tid tok vekk støtten til utkjøring av pelsdyrfor, og kalte den dagen for en “gledens dag”.

I dag er pelsdyrene tamme husdyr. I boken Norges dyr, med redaktør Ragnar Frislid og Arne Semb Johanson, skriver Jørgen A. Pedersen om minken; For hundre år siden var det enkelte som holdt mink som kjæledyr; Minken kan nemlig bli tammere enn noen huskatt, og dessuten ble mink dressert til rottejakt. Dette er en bekreftelse på at minken i pelsdyrgårdene ikke er ville i motsetning til hva dyrevernorganisasjonene hevder.

Som tidligere pelsdyrbonde har jeg stor erfaring om minken, og kan bekrefte at minken er tillitsfull og lett å arbeide med. Årsaken til at minken trives i farmene er at de lever i romslige bur, i to etasjer og har lune reirkasser de føder sine unger som de steller helt normalt. Der får de mat og drikke hver eneste dag. Det er dyrevelferd på det beste. Mattilsynet, som er et offentlig tilsyn, og er nøytral, går nitidig inn i overvåkingen av peldsdyrnæringen. Her kommer pelsdyrbøndene godt ut.

Venstres leder Trine Skei Grande samarbeider med dyrevernalliansen, og utgir seg som dyrevenn, men dyrevenn kan hun ikke være. Når Grande er heime i Overhalla kan hun sitte i sitt hus og se 50 meter nedenfor der sauene til naboen beiter hver vår sammen med sine lam som hopper og spretter. Men når høsten kommer, er mange dyr tapt til rovdyrene. Trine Skei Grande sier vi må ha flere rovdyr, selv om hun vet at bjørnen eter på sauene mens de ennå lever. Det er alminnelig kjent. Jur og brystfett er det første bjørnen tar. Jeg har sett bilde der en sau hadde mista juret og brystfettet og to lam forsøkte å suge sin febersyke mor. Er dette dyrevelferd? Dette er en tragedie!