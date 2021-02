Ingen andre partier ble med på SP og SV sine forslag om å utrede forbud mot egne merkevarer (EMV). Det får SVs Torgeir Knag Fylkesnes til å se mer rødt enn klart, både i stortingsdebatten og i Nationen 3. februar.

Det er vanskelig å se faktagrunnlaget for Fylkesnes’ tirade. Ifølge ham har andelen egne merkevarer økt kolossalt de siste 15 årene, og prisene på matvarer har gått opp. Konklusjonen er at egne merkevarer fører til økte priser – og derfor må EMV forbys.

Først og fremst er ikke andelen EMV i Norge høy, og den ligger på et stabilt nivå. Ifølge en undersøkelse utført av Menon Economics i 2020, er andelen EMV i norske dagligvarebutikker i snitt 17,3 prosent. I perioden 2015-2019 har den økt med 0,5 prosent. Bildet er motsatt av hva Fylkesnes prøver å tegne.

Tall fra Nielsen analyse viser i tillegg at EMV-andelen i Norge er relativt lav sammenlignet med andre land. I Sverige, Danmark og Finland utgjør EMV ca. 25 prosent, mens Sveits har en andel på 45 prosent.

Videre er veksten i matprisene lavere enn for varer og tjenester generelt. I perioden 2010 til 2020 har den gjennomsnittlige årlige veksten for mat og alkoholfrie drikkevarer vært på 1,6 prosent, ifølge tall fra SSB. Prisen på varer og tjenester generelt har vokst med 2 prosent.

Konkurransen i dagligvarebransjen bidrar med andre ord til å holde prisnivået nede.

Det er overraskende at SV velger å ta opp kampen mot de billigste alternativene, som First Price og Eldorado. Om Fylkesnes får det som han vil, er det barnefamilier med trang økonomi som får smake konsekvensene. Samtidig er det synd at Fylkesnes ikke ser at EMV også bidrar til økt innovasjon, produkter med høy kvalitet og en inngang inn i hyllene for små og mellomstore leverandører.

Virke dagligvare er opptatt av at en debatt om konkurransen i verdikjeden for mat skal være kunnskapsbasert. Politikerstyrte vedtak skal også være kunnskapsbasert og fundert på en forståelse for den viktige samfunnsbetydningen dagligvarebransjen har. SVs innlegg om EMV under stortingsdebatten om dagligvaremeldingen og i Nationen bar ikke preg av det.