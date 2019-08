Eliten er til for eliten

Det går igjen, i avisene og i nyhetssendingene i de største TV-kanalene. Den alminnelige kvinne eller mann blir nesten aldri invitert til studio. Og de få som blir det føler seg ofte som fisk på land.

Kommunestyre- og fylkestingsvalget nærmer seg, og frammøtet til valgurnene ser ikke noe særlig lys ut. Valgdeltakelsen i 2015 var, ifølge Statistisk sentralbyrå, 62 prosent blant kvinner og 57 prosent blant menn.

Det er tvilsomt om dette tallet vil stige i noen særlig grad i september. Noe som er uheldig for et samfunn hvor ytringsfriheten er noe av det mest dyrebare man har.

Det er de med høy utdanning som lettest finner veien til valglokalene. I 2015 utgjorde de 75 prosent. For dem med videregående skole var deltakelsen 61 prosent, mens de med grunnskole hadde en deltakelse på 45 prosent.

Blant de med universitets- og høyskoleutdanning gikk nesten åtte av ti til urnene, mens de med lav utdanning var det fem av ti.

I 2007 og 2011 var tendensen den samme, men forskjellene var blitt større. I 2015 var forskjellen mellom de med grunnskole og de med universitets- eller høyskoleutdanning 30 prosentpoeng, mot 28 prosent i 2011.

Og grunnen til dette er det enkelt å forklare. For eliten har nesten aldri gått i spann med store deler av folket. For mange er politikere et nødvendig onde.

Dagsrevyen for eksempel er et av de mest sette programmene på TV, folk må simpelthen bare ha den med seg. Det som er sørgelig er at flere av intervjuobjektene snakker over hodet på en stor del av seerne. Folk trenger å forstå. Mange vet ikke hva handlingsregelen er engang. De ser bare at Norge vasser i oljemilliarder.

At eliten fortsatt vil skrive og snakke til eliten, er det lite å gjøre noe med.

Det viktigste er at resten av folket forstår dem. Noe ikke alle gjør.