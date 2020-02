Elevenes muligheter i videregående skole

Elevenes muligheter her betyr mye for dem selv og samfunnet de skal ut i etter fullført utdanning. Høyres Turid Kristensen svarer meg i Nationen 18.02.2020 om inntaksordningen, og dette er verdt tilsvar.

Les innlegget fra Turid Kristensen her:

Jeg er nemlig helt enig i at hva elevene selv ønsker og velger er viktigst. Men, hva elevene får mulighet til å velge og sjansene de har for å fullføre og lykkes etterpå blir påvirket av politikk.

Det er her Høyre og Senterpartiet skiller lag. Det er helt åpenbart for oss at fylkespolitikerne er nærmere elevene og nærmiljø enn det regjeringen er, og at politikken rundt inntak til videregående opplæring nettopp derfor bør ligge til fylket framfor staten.

Annonse

På mange måter er vi alle brikker i et eneste stort puslespill. Hvorfor nærskoleprinsippet, som er til for å sikre elevene rett til å gå på sin nærskole i tråd med Opplæringsloven, blir framstilt som verre enn karakterbasert opptak er lite logisk. Uavhengig inntaksordning er poenget at fylkene og fylkespolitikerne i langt større grad kan vurdere utdanningstilbud, elevgrunnlag og derunder inntaksordning i samråd med både elevene og arbeidsmarkedet disse elevene vil bli en del av.

Poenget er at puslespillet ikke er likt over hele landet, og at kartet må bli tilpasset terrenget lokalt. Høyre virker til å ha kartet klart for så å lese seg fram i terrenget etterpå.

Det er flere steder at elever havner i grenseområder som gir uheldige utslag. I området Oppland har vi flere eksempler både i Valdres med Leirskogen, Land med Torpa og Gudbrandsdalen med Heidal.

Da er det godt å vite at utvalgsleder for utdanning i Innlandet fylkeskommune Mari Gjestvang har uttalt at det aktivt må bli gjort dispensasjon og oppfølging av nærskoleprinsippet når det nå blir innført for skolekretsene i Oppland. For her tar Kristensen grundig feil, det spiller uhyre stor rolle for fylkespolitikerne hvilke muligheter elevene i fylket har.

Det Høyre virker å glemme når de løfter fanen for elevene og karakterbasert opptak til videregående opplæring, er at hvilke utdanningsmuligheter elevene har henger sammen med skolestruktur, utdanningstilbud, reisevei og mye mer. Dette er det fylkene som avgjør, i lys av statlige føringer og tilskudd.

Når Elevorganisasjonen sa rett ut i høring om inntaksordning til videregående skole nylig at de opplever at det er enklere å gi innspill lokalt enn nasjonalt, og at de opplever å bli hørt godt i alle fylkesting landet rundt, er det bekreftelse nok. Senterpartiet mener beslutninger bør være nærmest dem det berører, og det gjelder også hvordan elever får plass i videregående skole.