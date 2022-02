Elektrifisering av sokkelen må være siste fase

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Om sokkelen elektrifiseres må det hjelpe oss i å endre retning, ikke låse oss i gamle vaner.

NHO-sjefen sa mandag i et NTB-intervju at vi må tåle mer, blant annet økt arbeidsinnvandring og elektrifisering av norsk oljesokkel.

Han er bekymret for at vi er langt unna klimamålene vi har satt oss, med 50 prosent reduksjon av utslipp innen 2030 og netto null i 2050.

Utslippskutt haster, og Norge må slutte å lete etter ny olje.

De eksisterende oljefeltenes dager er talte, men om den siste fasen kan hjelpe oss å bli fortrolige med grønn industri er ikke det så galt at det ikke er godt for noe.

Det viktigste er at vi oppruster for en rettferdig omstilling, og legger fra oss gamle oljevaner.

Elektrifisering av sokkelen kan tilrettelegge for infrastruktur til havs som ikke ellers ville blitt prioritert.

Oljeindustrien har et særlig ansvar for å bruke sine midler i omstillingen til grønn energi. Om det krever at de finansiere prosjekter som gagner sokkelen fra et klimaperspektiv i mellomtiden, vil det være bedre enn at de ser seg selv isolert fra klimautfordringene.

Almlid mener at dette må gjøres med å få inn arbeidskraft og kompetanse fra andre land. Jeg mener det er å snyte norske oljearbeidere for trygge arbeidsplasser når vi nå faser ut olja.

Kompetansen som finnes i olja trengs for å utvikle gode alternativer. Om en kulturutveksling fører til omskolering av de som allerede jobber i olja er dette positivt. Men om man parallelt ønsker å opprettholde antall arbeidsplasser i oljeindustrien og samtidig henter arbeidskraft utenfra for den nye industrien, vil vi miste en mulighet for å gjøre avviklingen tryggest mulig for norske oljearbeidere.

Om Norge fortsetter å være avhengig av olja vil det gå hardt utover arbeiderne den dagen vi brått må skifte retning. Hvis vi begynner nå, i et hyggeligere tempo, vil det gjøre fremtiden tryggere for oljearbeiderne og fra et klimaperspektiv.

Skal elektrifisering av sokkelen være hensiktsmessig kan ikke flere nye oljelisenser deles ut, og planlagte prosjekter må erstattes av nye løsninger.

Wistingplattformen er et godt eksempel på et prosjekt som hører fortiden til. I beste fall vil Wisting gi profitt på kort sikt, og gi Almlid enda større grunn til bekymring for å nå klimamålene vi har forpliktet oss til.