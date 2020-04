Elbil og beredskap settes ikke opp mot hverandre

Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforeningen, reagerer på det hun oppfatter er å sette matsikkerhet og beredskap opp mot klima. Det trenger hun ikke gjøre. For det er det ikke grunnlag for i artikkelen hun refererer til, og som sto på trykk i Nationens papirutgave den 16 april. Tvert imot, matsikkerhet og beredskap på ene siden, og klima på den andre, er på sett og vis «to alen» av samme sak.

Les hele innlegget til Bu her:

Beredskapslager for å håndtere akutte forsyningskriser for blant annet korn og såvarer har vært diskutert mange ganger. At Norge har valgt ikke å ha denne sikkerheten er basert på argumenter om at det er unødvendig og uhensiktsmessig, ut fra både beredskapshensyn og kostnader. Det dreier seg altså om hva man skal bruke fellesskapets ressurser til. Nettopp det kan det selvsagt være mange meninger om, og nettopp derfor kan det også være nyttig å bruke tall og statistikk for å illustrere hvilke kostnader det er snakk om.

Annonse

Les Nationens sak her:

Les også: Driften av et beredskapslager for korn koster under en ukes subsidiering av elbiler

Det kan selvsagt være grunner for at folk som kjøper biler i millionklassen trenger en håndsrekning fra felleskapet for å finansiere bilkjøpet, slik Christina Bu kan oppfattes. Men uavhengig av det, så synes i alle fall jeg at det gir god mening – når man diskutere kostnaden for et beredskapslager for korn - å se at den ikke utgjør mer enn det samfunnet ellers bruker i løpet av et par uker på å støtte opp om de som handler seg biler som Tesla Model X og Model S.

Dette er ikke å sette det ene opp mot det andre. Det er kort og godt å sette ting i perspektiv, selv om representanten for Elbilforeningen ikke liker å havne i dette perspektivet.