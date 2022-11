Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Den globale matkrisen forsterkes både av klimaendringer og krigen i Ukraina, som får store konsekvenser i Midtøsten og Afrika som har vært avhengige av hvete fra krigsområdene.

Regjeringens budsjettforslag kom med en overraskende lav bistandsprosent, kun 0,75 prosent. Dette til tross for at Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Hurdalsplattformen har forpliktet seg til å bidra med 1 prosent av BNI. Dette har vakt reaksjoner både i her til lands og internasjonalt. Norge, som tjener ekstra milliarder på de høye energiprisene i kjølvannet av krigen, må kunne gi et større bidrag til dem som rammes hardest av konsekvensene.

For å finne en løsning foreslår SV i sitt alternative statsbudsjett å opprette et humanitært fond på utsiden av statsbudsjettet. Tanken er å skattlegge noe av ekstrainntektene som de ekstraordinære energiprisene gir. Dette er penger som ellers vil gå inn i Oljefondet, men som SV ønsker å sette i et særfond.

På den måten vil de nå 1 prosent-målet til bistand - uten å måtte prioritere ned andre viktige formål i Norge. Fordelen med å organisere fondet slik, er at bistand brukt i utlandet ikke skaper inflasjon av betydning eller press i norsk økonomi.

Som en internasjonal organisasjon ser vi hvordan andre land ser til Norge når de skal løse utfordringer de selv står i. Mange land strever nå med å innfri sine forpliktelser på bistand. Signaleffekten blir svært dårlig dersom Norge, med så store ekstrainntekter, ikke bidrar mer. Global solidaritet er viktigere enn noensinne, og kutt i norsk bistand kan få ringvirkninger ved at andre rike land også kutter.

Caritas Norge finner SVs forslag interessant og ønsker å gi honnør for nytenkningen. Forslaget kan danne modell for en ny og stabil finansieringskilde til internasjonal humanitær nødhjelp som hindrer sult, styrker beredskap og forebygger kommende klimarelaterte katastrofer. Ekstraordinære tider krever ekstraordinære grep. Her har regjeringen en gyllen mulighet de bør gripe.