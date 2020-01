Eksport av elektrisk kraft, hvem bløffer?

Norge hadde ingen netto krafteksport i 2019, heller en minimal netto import på 0,1 TWh (kraftproduksjon 133,4 – forbruk 133.5 TWh). Det er første gang siden 2010 at Norge ikke har en nettoeksport av kraft. De siste årene har vi eksportert, netto ca 10 TWh av en produksjon på ca 145 TWh.

I Nationen 23. januar hevder Barbro Auestad («Den store eksportbløffen») at dette skyldes lite vann i kraftmagasinene i 2019 fordi de var tappet ned etter for høy eksport tørkesommeren 2018.

Dette er ikke riktig. Sommeren 2019 (juni) var fyllingsgraden i norske magasiner 68,1 prosent, dvs. 5,9 prosent høyere enn normalt. Likevel var norsk kraftproduksjon mindre enn i et normalår. Dette forteller oss at strøm er en handelsvare som kjøpes og selges på børs i takt med prisvariasjoner.

I 2019 var det mer lønnsomt å importere kraft fra Danmark og Tyskland. Der har det blåst mye og vindkraften, sammen med billig kullkraft, har presset kraftprisen ned i lange perioder, ofte ned mot 0. Med stabilt høye kraftpriser i Norge gjennom året har våre kraftprodusenter/leverandører tjent mer på å kjøpe billig kraft fra utlandet enn å bruke egen vannkraft.

I disse dager oversvømmes vi av reklame fra vindkraftindustrien. Men NVE så vel som Statkraft er klare på at ved oppgradering og en viss utvidelse av eksisterende vannkraftverk, en skikkelig politisk satsing på energieffektivisering og økende nedbør i årene framover trenger vi ikke mer landbasert vindkraft for å nå vedtatte klimamål.

«Den store eksportbløffen» er påstanden om at lite vann i magasinene i 2019 var årsaken til liten eksport og at det haster med å øke reservene. Realiteten er at dersom kraftbransjen og myndighetene hadde villet, kunne vi ha produsert minst 10 TWh mer vannkraft i 2019 og eksportert den via eksisterende kabler.

Isteden kjøpte vi kraft nettopp fra de landene som kraftbransjen og vindkraftlobbyen sier de ønsker å hjelpe ved å erstatte fossil kraft med ren norsk kraft. Et paradoks – eller er det i realiteten kun snakk om å tjene penger?