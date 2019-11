Innlegget synte fylgjande framstilling:

Dette skal sjølvsagt illustrere at kyre (til orientering; hjå oss seier me ei kyr, kyre, fleire ky) er tilnærma uskuldig i auken i klimagassutsleppa dei siste 70 åra. Og det må eg tilstå er eit knakande godt poeng, eg som tykkjer dei firmaga husdyra våre får ufortent mykje tyn for det brysame klimaet.

Men så sneik det seg inn ein grufull tanke: Tenk om tala ikkje stemmer! Tenk om dette berre er ekkokammerjammer! Så eg har faktisk sjekka.

Og tenk; Statistisk sentralbyrå har tal for så mangt, også for ky, og i 1950 talde dei 755.701 kyr! Dette var rett nok berre på bruk over 5 dekar, så truleg var det endå fleire ky her til lands for 70 år sidan.

Så gjekk eg inn på Husdyrkontrollen for å sjekke status i dag. Eg fann ikkje 2019-tal, men i fjor hadde me 219.360 ky.

Korleis stod det då til med bilparken i 1950? Eg ringde rett og slett til Transportøkonomisk institutt, og etter at ei svært serviceinnstilt sentralborddame (ja, det var faktisk ei dame!) hadde leita grundig i instituttets oversyn over rapportar, fann ho ein forskar (ja, ein mann …) som kunne passe til spørsmålet:

"Kor mange personbilar fanst i Noreg i 1950?" spurde eg Lasse Fridstrøm. "Jeg skal bare strekke meg bort til bokhylla og finne den rette boka", svara forskar Fridstrøm. Eg høyrde han romsterte litt, og så: "Jah! DER var den", sa han. "65.000 personbiler! Men det ser litt avrundet ut – skal vi se – jo det stemmer, det er avrundet til nærmeste 500. Men, vent litt … 61.000? Hm – åja! Det er nesten 4000 drosjer – ja da stemmer det. Nokså nøyaktig 65.000 personbiler registrerte i Norge i 1950!"

Så ville eg vita kor mange personbilar som er registrerte i dag? "Pr. 30. juni 2019 var det 2.746.111 personbiler i Norge."

Talet på metanprompande ky har altså blitt redusert med over ein halv million, medan me held oss med 2 millionar 681 tusen 111 fleire personbilar!

Eg spurde Fridstrøm om flytrafikken også, her heime vel og merke. Han illustrerte det med talet på passasjerkilometer: I 1951 reiste nordmenn 9 millionar kilometer, i 2017 reiste me 4293 millionar kilometer!

Når ein tenkjer etter, er det frykteleg skummelt at me sit slik i kvar vår hage og heiar fram meiningar og haldningar utan motbør.

I tillegg kjem godstrafikken, både på bakken og i lufta. Det kan vel ikkje vera tvil om at det er transport som er hovudsyndaren?

Eller kvar har eg detti av lasset?

Eg reknar i grunnen med at du som les Nationen har nokolunde same haldning som meg. At me deler frustrasjonen over å få klimaverstingstempel, berre fordi me framleis er einfaldige nok til å tru at mjølk og raudt kjøt frå heimeala beitedyr er sunn kost i passelege mengder og i kombinasjon med korn, frukt og grønt.

Blant mine Facebook-vener er det stor semje iallfall – og me ristar oppgjeve på hovudet over kjøtfrie jolebord og vegetarisk skulemat, samstundes som me opplever at dei som avviser maten vår (som me har lagt så mykje arbeid i å produsere), tilsynelatande reiser verda rundt på ymse utflukter utan å skjenke klimaet ein einaste tanke.

Korleis ser Facebook-veneflokken til ein ihuga miljøaktivist ut? Eller ein nyfrelst vegetarianar? Kanskje den til forveksling kan likne veneflokken min – mykje kunnskap om hjartesaka, men altfor lite plass til motargument og faktakunnskap som faktisk talar hjartesaka midt i mot?

Når ein tenkjer etter, er det frykteleg skummelt at me sit slik i kvar vår hage og heiar fram meiningar og haldningar utan motbør. Korleis skal me då utvikle ny kunnskap, og finne den beste leia? Me treng ein open og fri samfunnsdebatt med respekt for andres meining og ikkje minst respekt for kunnskap. Og så er det inga skam å skifte meining, når skiftet byggjer på ny kunnskap.

Tenk om me hadde greidd å snakke saman over gjerdet, i staden for å sitje inne i kvart vårt ekkokammer og jamre.

Men neimen om det kan vera berre ku-promp som varmar oss opp …