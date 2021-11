Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Her på Langlia vert det drive nisjeproduksjon med gris og sau. Alle dyra går ute om sommaren. Dette året, som i fjor, gjekk eg og kvidde meg til at grisane skulle sendast til Steinkjer for å bli slakta. Det er langt for dyra, og for å halde tidsfristane, må eg sjølv frakte dei fleire mil og møte norturabilen ein eller annan stad langs riksvegen.

Ikkje meir enn ein må rekne med kanskje, men i år måtte eg vente i vekevis for i det heile å få levere dei. Til sist var det ein av sjåførane som tok tak og ordna opp.

Det vart avtala partering, og så skulle grisane sendast i retur. Parteringa skjer i Malvik, og sjølv etter mange telefonsamtalar lukkast eg ikkje å få vite når dei skulle komme til Molde. Så fekk eg greie på at ein av grisane hadde blitt kassert. Noko hadde gått gale under slaktinga, eg veit ikkje kva det var.

Erstatninga er noteringsprisen, og for ein nisjeprodusent er det eit stort tap. Etter kvart kom det fram at dyra var sendt med Schenker, men grisehovuda var ikkje med. Reine komikvelden, dette. Schenker visste ikkje noko, kanskje kjem kjøtet om to dagar.

Eg har vore medlem av jordbrukssamvirket sidan slutten av 70-talet: Tine, slakterisamvirket og Eggsentralen. No har Møre og Romsdal nærmast blitt reinska for desse bedriftene. Trøndersuget vart for sterkt.

Sentraliseringskåte styremedlemer trudde dei skulle få opp prisen til bonden, men det vart kjedene som sat att med gevinsten. For talet på bønder går ned med aukande fart, sjølv då Listhaug la produksjonstilskotet til rette for dei store bruka, var det ikkje nok. For det blir aldri nok.

Samvirkeforetaka var meint å motverke det faktumet at vi er råvareprodusentar, no har desse blitt digre konsern som lever sine eigne liv med skyhøge direktørløner og bonusar på toppen. Og eg klandrar ikkje dei tilsette i Nortura eller andre stader, vi er mange som er offer for denne gigantomanien.

Det er dei som seier at vi må bry oss berre om dei store bruka, nisjeprodusentane er ein klamp om foten på samvirket. Tja, eg er sikker på at dei små utgjer eit mangfald som er positivt også for dei store. Den største svineprodusenten eg kjenner, driv også med nisjesal, og det gjer han for å overleve.

For eigen del vil eg seie opp medlemskapen i Nortura. Neste år blir skjeringa flytta til Tønsberg. Då blir det kanskje stort nok, men samvirke blir det ikkje.