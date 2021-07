Ein varsla lærarmangel

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norge har allereie ein betydelig lærarmangel. Nationen omtalar professor i pedagogikk Karl Øyvind Jordell sin uro for lærarmangelen 29. juni. Senterpartiet frykter at dette problemet vil auke i åra som kjem, basert på fire vedtak som regjeringa har gjort. Disse vedtaka er ille nok kvar for seg, men i sum kan de bli eksplosive.

Senterpartiet krev at lærar får tilbake tid og tillit til å gjere det dei aller mest vil; bidra til læring hjå elevane. I tillegg meiner vi ein stortingsmelding og rekruttering av lærarar, er det einaste rettige for å kunne rydde opp i Høgre-kaoset.

I dag manglar det tusenvis av kvalifiserte lærarar i skolen. Mangelen på lærarar er størst i grunnskulen og i distrikts-Norge. I Nord-Norge har ein i enkelte kommunar opp til 20 % ufaglærte i undervisninga i grunnskolen, som Jordell og seier til Nationen. Vidare har andelen ukvalifiserte lærarar auka under Solberg-regjeringa. Så, til dei fire vedtaka til Høgre-regjeringa;

Vedtak 1: Krav om 4 i matematikk for å kome inn på lærarutdanninga har hittil ført til mange tomme studieplasser på lærarutdanningane. I årene framover er det grunn til å tro at kravet vil stenge endå fleire motiverte ungdom ute frå lærarutdanning.

Vedtak 2: Krav om mastergrad for lærarar gjorde at det i 2021 ikkje vart uteksaminert lærarar, fordi utdanninga vart forlenga. Dermed skyver ein andelen ferdig utdanna lærarar med eit år.

Vedtak 3: Krav om tilbakeverkande kraft for kompetansekrav for lærarar, som gjer at over 30 000 av dagens lærarar blir «avskilta». Det forventast at ein del av desse anten vil gå ut av læraryrket eller pensjonere seg tidlegare enn dei elles ville ha gjort. Med andre ord, vi risikerer å tape verdifulle lærarressursar, på grunn av eit stivbeint og uklokt krav om tilbakeverkande kraft.

Vedtak 4: På toppen kjem innføring av ein lærernorm som regjeringa ikkje utreda konsekvensane av. Det einaste vi visste, var at den krev minst 3000 nye lærarar i ein situasjon der vi allereie mangla fleire tusen kvalifiserte lærarar.

Summen av desse fire vedtaka kan ikkje kallast noko anna enn ein varsla krise. I staden for å utgreie konsekvensane og justere kursen, vel regjeringa full fart inn i krisa. Ein treng ikkje ha fire i matte for å forstå at resultatet blir ein langt større del ufaglærte i skula enn i dag og eit langt større skilje mellom dei delane av landet som har nok kvalifiserte lærarar og dei som ikkje har det.

Senterpartiet ønskjer eit inntak til lærarutdanningane som baserer seg på eit snitt av karakterar i alle fag. Vi ønskjer kompetansekrav for lærarar, men ikkje med tilbakeverkande kraft som gjer mange erfarne lærarar liksom ukvalifiserte. Sp ønskjer auka tettleik av lærar på 1.-4. trinn, men vi må utgreie og planleggje tiltak for å oppnå dette, slik at de ikkje slår skeivt ut og fører til tap av kvalifiserte lærarar i dei regionene som mest av alle trenger økt lærarkraft.

Senterpartiet ynskjer å vidareutvikle lærarnormen slik at vi får styrka rekrutteringa av kvalifiserte lærarar i heile landet. I sum treng vi ein ny kurs for landet med ny regjering, som folket avgjer ved årets stortingsval.