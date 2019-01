Ein vanleg laurdag for to

Frukost med 160 gram frukostbrød. Ca. 40 gram smør og 40 gram geitost. 4 skiver (40 gram x 60 prosent) servelat. Litt mjølk i kaffien.

Til lunsj er det pannekaker med 150 gram bacon, ein pose ertesuppe og litt blåbærsylte. Til røra går det med 3 egg, noko mjøl og 3–4 dl mjølk. Kveldsmat (kosekveld) er 540g lammekotelettar. Ca 200 gram brokkoli, 100 gram tomat og 250 gram potet. Litt fløyte til å koke ut steikepanna. Ei flaske raudvin, og kan hende ei øl eller to til gamlefar tidlegare på kvelden.

Dette er ei stor byrde for planeten og klimaet. Berre smør og ost til frukost krev ca. 0,9 liter mjølk til produksjonen. EAT-kvota er berre 0,5 liter per dag, og vi må sløyfe mjølka i kaffien og kutta ut pannekakene.

Servelat, bacon, kotelettar og egg utgjer 909 gram, som er det vi maks. kan forbruka på åtte dagar, om vi følger EAT-tilrådingane. Neste veke vert då nitrist, med mest berre korn og grøntfôr.

Mjølkevkota tillèt litt ost og smør på brødet frå tysdag av, men då må vi ikkje lage oss kakao på sundagskvelden. Ikkje før neste måndag igjen, skal eg få bli mett.

Verda produserer ca. 2,6 milliardar tonn korn årleg, og det aukar. I tillegg kjem 380 millionar tonn soya og ein del andre forplanter. Det er også store område som kun kan nyttast til beiting. EAT tilrår 232 gram korn per person per dag. Dette vert ca. 85 kilo i året, medan vi produserer ca. 350 kilo per person, og altså soya i tillegg.

Kva skal vi gjere med overskotet, om ikkje produsere kjøt? Biodiesel?