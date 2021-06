Medier med hjertet på bygda bør ikke eies av store Oslo-konsern.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg leste forleden i Nationen at deler av virksomheten gjennom eierselskapet Tun Media er solgt til mediekonsernet Amedia. Sjefredaktøren mener "vårt samfunnsoppdrag ligger fast". Amedias konsernsjef framholder i Journalisten at "Overtakelsen understreker vårt hovedmål om å sikre og utvikle journalistikken og mediemangfoldet i hele landet".

Stortingsrepresentantene Nils T. Bjørke og Per Olaf Lundteigen fra Senterpartiet har advart mot salget av Nationen og Lundteigen stresser at "eiendomsrett gir som kjent også styringsrett". Dette er, etter min erfaring fra mange år som adm.dir. i AS Østlendingen og flere styreverv, ei riktig vurdering.

Det hjelper lite om sjefredaktøren mener samfunnsoppdraget ligger fast hvis det ikke stilles midler til rådighet for å praktisere det.

Når konsernsjefen i Amedia sier målet er å sikre og utvikle journalistikken, skulle en tro det ga flere redaksjonelle stillinger og mer midler til produktene, men det gjør det vanligvis ikke. Således har medieindustrien de siste tiåra ved ei sterkere kommersialisering gjennom nye eiere fått ubalanse mellom "børs og katedral". Midler som etter vedtekter, historie og tradisjoner burde ha gått til produktet og ved det til leserne, går nå heller som stort utbytte til en konserneier.

Dette gir seg videre utslag - for å nevne noen få over tid, at sommeren 2020 hadde NRKs Dagsnytt ei oppsummering av et program "Lokale medier i Norge mangler penger, folk og ressurser, og det er vanskelig å bruke tid på kritisk journalistikk. ... Både forskere og organisasjoner frykter for journalistikken." For noen år sia sa klubblederen for NJ i Østlendingen til Journalisten "Og det å møte fornøyde lesere gjør du jo aldri lenger...."

Mediekjenneren Anki Gerhardsen er i Wikipedia sitert med "... lokalpressen svikter sitt samfunnsoppdrag ved å prioritere lokale fotballkamper, i stedet for stoff som kan synliggjøre konflikter". På nettsida til NRK Hedmark/Oppland så vi i 2013: "Sinte og frustrerte klubbledere i Amedia vil ikke godta at toppledelsen i konsernet får store bonuser, mens 120 ansatte må gå."

Journalisten gjennomførte for en del år siden en undersøkelse som viste at bare fem av hundre saker skrevet av lokale medier var kritisk vinklet mot maktpersoner og maktforhold i samfunnet - sjølve kjernen i det journalistiske samfunnsoppdraget.

I august 2020 leste jeg i Journalisten ytringa: "Fædrelandsvennen eier ingenting lenger... Sjefredaktør Eivind Ljøstad har blitt en marionett, som er avheng av å tilfredsstille eierne sine, sier redaktør Bernt Harald Utne i Argument Agder."

Avisene Glåmdalen/Østlendingen og Arbeidets Rett/Østlendingen, som før var konkurrenter i søndre og nordre Hedmark deler nå kontorer der, og det som var en positivt skjerpende konkurranse til nytte for leserne og samfunnet er nå ofret på Amedias pengealter til protester fra ansatte og lesere.

I mine lederår i AS Østlendingen vant vi en rettslig strid i alle rettsinstanser om å nekte aksjetransporter satt opp mot kriteriene for eierforhold i ei avisbedrift med sitt formål basert på historie og tradisjoner. Nationen har et større dekningsområde enn Østlendingen, men ellers er det mange fellestrekk. Det er vanskelig å se at Nationen og Østlendingen og mange andre aviser rundt i landet bør eies og styres fra et kommersielt mediekonsern i Oslo!

Ut fra den mangeårige og negative utviklinga i medieindustrien anbefalte jeg Kulturdepartementet høsten 2020 at man burde arbeide for å bedre disse bekymringsfulle forholdene ved å se på andre kulturer og modeller for eierskap, styring og beslutninger.