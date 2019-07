Ei ku spør ikkje etter veterinær i kontortida si

Sidan 2013 har mange små og store røyster rundt i Distrikts-Noreg forsøkt å fortelje den borgarlege regjeringa at det hjelper oss veldig lite å samle store og robuste einingar med mykje fagkunnskap, då dei likevel kjem for seint nårulykka er ute og katastrofen eit faktum.

Dessverre har dei tala mykje for døve øyre. Regjeringa held fram sin retorikk om at dei veit best, og ser vekk ifrå fagfolkas kompetanse.

I møte med desse haldningane blir det eit håplaust prosjekt for meg no å prøve å fortelje dei at ei ku ikkje spør etter dyrlegen si kontortid, eller kva økonomi kommunen har den dagen ho kalvar eller blir akutt sjuk.

For regjeringa har lagt opp til at dei til no øyremerka tilskota som skal sikre ei god veterinærteneste i distrikta og fremje god dyrevelferd, ikkje lengre skal vere merka spesielt til slikt. Å endre desse tilskota har både bondeorganisasjonar og Veterinærforeininga åtvara mot. Desse åtvaringane skulle det vere all grunn til å høyre på.

Eit slikt kutt vil etter stor sannsynlegheit føre til at mange stader i landet får ei dyrare og dårlegare veterinærvaktordning. Utkantane vil bli hardast råka, nok ein gong. Det er bøndene, og produksjonsdyra, som må betale prisen for dette. Høgast blir prisen for dei dyra som blir sjuke på ein stad eller eit tidspunkt der dyrlegen ikkje er tilgjengeleg.

Ei ku som til dømes får mjølkefeber etter fire om ettermiddagen kan ikkje vente til kontortida neste morgon på behandling, då er alternativet heller avliving. Eit daudt dyr lidd sjølvsagt ikkje, men kvar blei det av etikk og prinsipp om dyr sin eigenverdi?

Etter dagens ordning med øyremerka tilskot får kommunane i Sogn og Fjordane til saman 10.056.586 kroner. Dersom ein går for landbrukskriteria (utrekning basert på tal landbrukseigedommar, dyrka areal, og tal driftseiningar i kommunen) vil vi få 9.226.455 kroner. Problemet her er at denne reknemetoden i stor grad baserer seg på gras- og kornareal, ikkje tal husdyr. Eg har aldri høyrt om ei slåttemark som treng dyrlege ein sein laurdagskveld, men det har den fått rett på i reknestykke.

Går ein for ei utrekning etter folketal, slik som ved generelle rammetilskot til kommunane, blir summen 2.848.786 kroner. Etter ei slik utrekning blir kommunar som Oslo den store vinnaren. Det er ganske tydleg at dette uansett vil gå utover kva tilbod ein kan gi, og igjen svekke dyrevelferda.

Veterinærforeininga påpeikar at dagens ordning med øyremerka midlar både er kostnadseffektiv og målretta. Dei påpeikar også at «Vår beredskap for dyrevelferd, smittsam sjukdom og trygg mat er heilt avhengig av praktiserande veterinær på vakt». (Vetrinærforeninga)

Norsk landbruk og matproduksjon er i stadig endring. Forbrukaren stiller krav, og næringa må følgje desse opp. Spesielt kring dyrevelferd aukar presset frå ulike hald. Den siste tida har det komme fram opptak frå skjulte kamera. MDG, Unge Venstre og dyrevernsgrupper mfl. køyrer på og motarbeider norsk husdyrproduksjon med argument basert på følelsar og luftslott. Mattilsynet har også sine utfordringar å stri med, kutt også der. Det siste norsk husdyrproduksjon treng no er ei svekka veterinærvaktordning.

Ein må ha det klart for seg i denne diskusjonen, at dyrevelferd og matvaresikkerheit går hand i hand. Utan ei god fungerande ordning blir både produsentane og nasjonen si evne til å vareta dette redusert.

Noko som også bør påpeikast her er at den regjeringa som no går inn for desse kutta, er den same regjeringa som for kort tid sidan vedtok å avvikle pelsdyrnæringa og setje fleire familiar i ein håplaus situasjon, av `omsyn til dyrevelferd`. Slike omsyn gjeld altså ikkje dersom det er snakk om kommuneøkonomi.

Plakatar og bilde på Facebook av tomme kommunekassar som følgje av regjeringa sin sentraliseringspolitikk slår kanskje ikkje like bra til som tomme bur som følgje av Venstre i regjering?