Bygg og anlegg står for rundt 15 prosent av klimagassutsleppet i Noreg, og er den største kjelda til avfall. Byggenæringa er derfor ein viktig sektor i arbeidet med å redusere klimagassutslepp.

Utsleppa frå bygga er relativt små, men i byggeprosessen er det mykje å hente. Meir enn 50 prosent av utsleppa i eit bygg si levetid kjem frå produksjon og transport av materialar.

Regjeringa er i gang med å utarbeide tiltak for å redusere utslepp, avfall og miljøpåverknad frå byggenæringa. Vi har lagt til rette for at det blir enklare å omsetje brukte byggevarer, som kan få nytt liv i nye bygg.

Vi har også innført krav om at nye bygg skal vere tilrettelagde for seinare demontering, og at materialar skal kartleggast for ombruk ved endringar i eksisterande bygg. Kravet til sortering av avfall ved tiltak i nye og eksisterande bygg aukar frå 60 til 70 prosent. Dette er tiltak som legg til rette for reduserte utslepp og betre ressursbruk.

Vi har nettopp innført krav om klimagassrekneskap ved bygging av større bygg, som bustadblokker og næringsbygg. Det vil gi verdfull innsikt og auka medvit om kva som skal til for å redusere utsleppa.

Fleire har tatt til orde for at byggenæringa også er klar for skjerpa krav allereie no. Det er positivt at næringa sjølv meiner at dei kan redusere klimagassutslepp frå bygging, og eg ønsker gode initiativ i næringa velkommen. Krava vi stiller i dag er minstekrav, og næringa står fritt til å velje meir klimavennlege løysingar, der det ligg til rette for det.

Hurdalsplattforma slår fast at vi må skjerpe krava til byggenæringa. Samtidig er det eit mål å halde byggekostnadene så låge som mogleg. Desse omsyna må vi balansere.

Byggekostnadene er allereie høge, og feil utforma krav kan auke dei endå meir. Sjølv om mange synest å ønske seg klimakrav, er det ikkje like eintydig korleis krava bør sjå ut. Vi treng kunnskap om kor store klimagassutsleppa er frå bygging i dag, kor mykje det er mogleg å redusere dei, og korleis byggekostnadene blir påverka. Denne kunnskapen er vi i gang med å hente inn.

Like viktig er det at krava kan etterlevast i heile landet. Det er til dømes høgare kostnader ved sortering av avfall i distrikta når det er langt mellom deponia, samanlikna med sentrale område. Kravet til sortering må ta omsyn til dette.

Endringane regjeringa har innført er viktige første steg, som legg til rette for vidare arbeid med berekraftig byggeverksemd. Grepa skaper nye moglegheiter for grøn satsing i byggenæringa, og stimulerer til omstilling, samstundes som vi bidreg til å halde kostnadene nede.