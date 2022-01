Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et underlig resonnement knyttet til kravet om å skille «vederlag til arbeid og egenkapital» forsøker Ottar Flatland i Nationen 10.01.2022 å koble dette til en forutsetning om «å organisere gardane og landbruket som aksjeselskap».

Det finnes ingen slik kobling. Flatlands argumentasjon mot både bondeopprøret og undertegnede er derfor total skivebom.

Det er ikke bare investorer i aksjeselskap som må ha utbytte på investert kapital, slik Flatland skriver. Behovet for å få avkastning på investert kapital, i tillegg til tilstrekkelig lønnsevne, gjelder selvsagt også for selvstendig næringsdrivende. Bonden blir ikke lønnstaker hos en ekstern investor av dette.

Det er i inntektsmålingssystemet skillet må foretas, ikke i bondens regnskap eller organisering. Flatland har forstått at overskudd på gården må dekke både innsatt kapital og innsatt arbeid, og at fornuftige investeringer normalt vil gi bedre lønnsomhet.

Men det er målingen av inntekt som er problemet. I grunnlagsmaterialet, og gjennom jordbruksoppgjøret, fratas bonden effekten av det Flatland beskriver.

Det forutsettes fremtidig effektivisering for å opprettholde fjorårets inntekt, vesentlige kostnadsposter ses bort fra, og egenkapitalkostnadene undervurderes grovt i Totalkalkylen.

Bondens investering på gården undervurderes, og egenkapital i foredlingsindustrien er ikke med i det hele tatt, selv om hele utbetalingen fra samvirket til bonden, som skal dekke både levert råvare og innsatt egenkapital, tas med på inntektssiden.

Kostnader må synliggjøres, og behandles riktig i grunnlagsmaterialet, for at bonden skal kunne få godtgjørelse for dem gjennom de bruttoinntekter som styres av staten. Det gjelder også egenkapitalkostnader.

Det hjelper ikke at bonden investerer og arbeider fortere nå. Når summen av vederlag til arbeid og investert egenkapital fordeles per time eller årsverk, og sammenlignes med kun lønnsinntekt for andre, vil bonden aldri kunne få normalt vederlag for begge de innsatte ressursene.

Innsatt kapital reduserer innsatt arbeid. Tenk linjen ut: Hvis man investerer så mye at det kun er én arbeidstime igjen, og det totale vederlaget til både arbeid og egenkapital pr årsverk, som nå, sammenlignes med lønnstakeres lønn? Vi er langt på vei i den retningen.

Det er derfor helt nødvendig å skille ut egenkapitalkostnadene og sammenligne vederlag til arbeid alene med lønnsinntekt for andre. Bondelaget har også dette i sitt innspill til Inntektsutvalget.

Jeg er redd Flatland har rett i at egenkapitalen i samvirkeforetakene ses på som «ein felleskapital me ikkje reknar avkasting på». Jeg vet det var slik i meierimonopolet.

Derfor avsluttet jeg kronikken med å påpeke at synliggjøring av investert kapital og reell egenkapitalkostnad som eier må bære, også vil hjelpe bonden til å stille bedre krav til forvaltning av kapitalen.

Flatland trekker inn Synnøve Finden og Q-Meieriene i dette. Han har rett i at disse selskapene også har eiere som på samme måte som bonden trenger et vederlag til egenkapital for å forrente investeringer og opprettholde arbeidsplasser.

På samme måte som bonden rammes derfor disse av at egenkapitalkostnader ikke anerkjennes som reelle kostnader som må ha sin inndekning. Men mitt hovedanliggende i kronikken var bondens situasjon.