Uffameg for eit vêr! Det absolutt verste eg veit, er det me kallar tøyr – altså mildvêr – i januar. Vanlegvis kjem tøyren i romjola og varer ei vekes tid. Så vert det vinter att.

Vêret fylgde oppskrifta i år også, så vidt. Akkurat passeleg kaldt i november og desember til at nedbøren var kvit, og me gjekk inn i jola med kuldegrader og haugevis med jolestemning – altså snø!

Det er det trivelegaste eg veit!

I år reiste me til Italia i romjola. Gode vener skulle gifte seg, og me fekk vera med! Der var det ikkje ei snøfille, men strålande sol, iskald vind og fire-fem varmegrader. Altfor kaldt meinte dei innfødde – godt med stillongs tenkte eg, takknemleg for sydama som sauma bunaden min i vadmål. Eg tykte altså at vêret måtte vera sopass – midtvinters.

Så kom me heim att, til dei same fire-fem varmegradene og vind. Fy flate! Det gode feriehumøret havarerte med det same me passerte svingdøra på Gardermoen (ja, me tok fly …).

Og same elendet har me framleis, mot slutten av januar. Den fine snøen er omdanna til ei fem cm tjukk ishinne over alt som har blitt brukt som ferdaveg. Skispora ligg bokstaveleg tala fleire centimeter over ei skrapande ru snøflate som ikkje får bestemt seg for om den skal vera kramsnø eller skare.

Vinden dreg fuktig varmluft langs bakken, og polerer overflata livsfarleg blank og glatt. Det må strøyast sand over alt – sand som legg seg inn i kvar pore i skosolen, berre for å sleppe taket så snart fottøyet er komi innomhus og kan spreie seg rundt i huset som antibiotikaresistente virus. Fytti grisen, så dårleg eg likar tøyr!

Eg vil ha snø! Eg vil ha snø som varer så lenge at ein rekk å gå ei skikkeleg skitur i dagsljos før det blir myrkt att. Eg vil ha snø til ut i april! Eg vil at desembersnøen skal bli, at den skal få påfyll og gje friske raude kinn, varm rygg under ryggsekken og sveitte hender i vottane. Snø som kan gje duvande utforkøyring og heilt perfekt kopphaldar, solseng og grill!

Og det gjev von – kanskje ikkje for godt skiføre til ut i april – men om at snuoperasjonen er i gang.

I staden må eg gå med broddar! Ein blir då berre heit i toppen av det!

Eg er arg! Men varm vinter er ikkje noko nytt. Dette er ikkje fyrste året av vêret ikkje fylgjer normaloppskrifta – for nokre år sidan var det faktisk grønt på denna tida av året, her – 460 meter over havet. Men så fekk me nokre snørike vintrar – ikkje veldig kalde rett nok, men snørike. Nok til at eg heldt humøret nokolunde oppe – men ikkje nok til at ein har kjent ei uro over kva som er på gang.

Vitskapen har lenge varsla ein varmare klode – og no ser me at forskarane har rett. Kvifor i allverda kan me menneske aldri lære oss å vera føre var? Me turar på som før – eller gjer me det? Ja, for det er faktisk noko på gang, når ei 16 år gamal jente blir invitert til å halde tale for verdas mektigaste. At den aller mektigaste berre bles av det ho seier, er provoserande nok, men ho er faktisk invitert! Ho står ikkje utanfor gjerdet og skrik slagord – slik som radikale klimaforkjemparar har gjort i tiår etter tiår – ho vert ikkje lagt i jern og sendt bort – til og med arrestert. Nei, Greta Thunberg er invitert!

Dei mektigaste og rikaste i verda har forstått at ho må reknast med, og ho blir høyrd på. Kanskje ikkje fyrst og fremst for at det ei svært ung jente med ein svært viktig bodskap, men fordi Greta Thunberg har mobilisert ein heil generasjon til å seie ifrå. Det er snakk om framtidas veljarar og ikkje minst konsumentar og kundar, som er svært medvetne om kva slag val dei vil gjera, både ved valurna og ved handlevogna. Det vil rett og slett løne seg å gjera det ungdomen bed om!

Og det gjev von – kanskje ikkje for godt skiføre til ut i april – men om at snuoperasjonen er i gang. Ikkje fyrst og fremst i utsleppsreduksjon, men i hovudet til mange millionar menneske – til politikarar, forskarar, direktørar, ingeniørar, biologar, geologar og mange, mange fleire – og ikkje minst konsumentar!

For ei veke sidan var eg med på NHO Vestfold og Telemark sin årskonferanse "Neste trekk". Alle foredraga handla om framtida, om klimamål og om problemløysing, og me fekk fleire døme på bedrifter som er komne svært langt i fangst og lagring av CO2. Det gav faktisk framtidsvon.

Dersom alle gjer det dei kan, frå enkeltmenneske og bedrifter til regionar og land, ja til verdsdelar – så kan kanskje snuoperasjonen gå fort nok til at me greier å bremse oppvarminga av moder jord.

No hentar eg skiene!