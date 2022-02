Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Meiningane blir ein lapsgaus av mangel på kjennskap til både det eine og andre, og kjensler basert på meiningar og ikkje fakta.

Live Kleveland meiner at båsdrift er ein skam for Norge. Har ho nokon gong vore i eit båsfjøs der dyra har godt stell, ikkje er fleire enn at det einskilde individ blir sett? Der kua fer kome ut på beite og kanskje til seters, så fort det let seg gjera på våren?

Har Kleveland vore i eit lausdriftfjøs der det er dårleg stell? Der det kanskje er ein person som ikkje har tilknytning til garden i det heile teke, som steller fjøset? Der alle dyr er eit nummer i rekkja og fer leva berre den tida dei betalar godt for seg?

Det fins døme på godt og dårleg stell i alle slags fjøs, og eg meiner ikkje at ku i lausdrift har det vondt. Men eg trur det er det «indre som teller» meir enn innreinga i fjøset. Ho synes å meine at ei moderne ku som lever i 4-5 år, må ha det veldig godt.

Det fins døme på kyr, til dømes Svartsi, som i ein alder av 19 år, fekk nok ein kalv her i vinter. Ho står i båsfjøs, og er på setra om sommaren. Og er omgjett av ekte respekt og omtanke for det livet og den nytta ho har.

Men Kleveland vil nok heller ha industrilandbruk som i dei landa ho refererer til. Berre kua fer gå laus, er allting bra. Eg trur heller på det Geir Pollestad i same avis hevdar;- «Å sjå samanhengen mellom dyrevelferd, bruksstorleik og bønder som har tid til dyra».

Så skulle eg gjerne likt at nokon hadde teke finansbyrådet i Oslo i lære, som meiner at kutt i kjøtkonsum erdet billigaste og mest effektive klimatiltak. Det er skremande at folk i slike posisjonar kan ha eit så einsidig syn og styre etter sine meiningar.

Dyrehald er så mangt. Eg skulle gjerne hatt besøk av Kleveland i vårt dyrehald. Gamlevedden står i ein liten binge, men han stiller seg opp for ei omfavning både morgon og kveld.

Hadde dyrevelferdslova vore for folk, hadde svært mange vorte «avvikla» av tilsynet. Det er mangel på mosjon, dårleg fôring, einsidig rotemateriale og sosialt miljø i mange familiar. Så vi har alle ein veg å gå.