Eg er lei av at det stadig dukkar opp utsegn om at vi skal ete mindre kjøtt.

Det er liksom berre opplese og vedteke, relativt ukritisk. Fordi nokon med stor innflytelse har sagt det. Kor blir det av ordet «importert»? Tenk på effekten av å ete mindre importert kjøtt …

Eg berre nemner det.

Nokon vil sikkert seie at grønne måltid er betre uansett, importert eller ikkje. Eg har til gode å sjå det reknestykkje som viser at frukt og grønt frå andre sida av jorda er betre for miljøet enn det vi produserer sjølv. For ikkje å nemne alle dei positive ringverknadene av kjøttproduksjon. Men det har jo ikkje ein populær kjendis snakka om, så då er det sikkert ikkje relevant i debatten.

Og kvifor vart kjøtt den store syndaren? Mat! Kva med alle turar vi gjer med bil og fly, berre fordi vi har lyst og kan? Kva med alle flotte PLASTflasker vi kjøper fordi vi ikkje kan dele såpestykkje med dei andre i familien, men må ha "urørt" såpe når vi skal vaske oss på hendene? Kunne ikkje store mengder plastforbruk vore unngått om vi kunne dele såpestykke med våre nærmaste?

Og kva med eingongservise, eingongsklutar, eingongsvaskemoppar?

Kva med all søpla som flyt rundt i gatene i byane våre? Kva med alle duppedittar og alt utstyr vi har til glede for ingen andre enn akkurat oss sjølv? Kva med alle leikane til ungane våre, som er berre bruk og kast? Kva med alle kleda vi bunkrar opp i skåpa våre, fordi vi stadig vil ha noko nytt å ha på oss? Handa i vêret den av oss som har berre to vinterjakker. Tenkte meg det …

Men for all del. Ta kjøttet. Ta det som vi har godt grunnlag for å produsere på ein god, miljøvenleg og berekraftig måte i Noreg, som kan gje oss sunn, antibiotikafri og kortreist mat. Ta det. Så har vi i alle fall gjort noko.