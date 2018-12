Eg «buar» ikkje ut lokalmatprodusentar, Vegard Kjuus

Eg «buar» ut lokalmatprodusentar og kan ikkje ha vore på Meny Colosseum, hevdar Vegard Kjuus på vegne av Meny-kjeden. Sjølvsagt har eg vore på Meny Colosseum. Eg har òg vore på Bakar Jon på Breim og Spar Jølstraholmen på Jølster - butikkar med såvel stor kjærleik til som utval frå lokale produsentar - så eg veit at det er mogleg å få til gode butikkar òg på små stadar.

Men dei butikkane er framleis unnataket. Dei eksisterer på trass av, ikkje på grunn av systemet. Og alt for ofte representerer dei utskeiingane, ikkje kvardagen.

Di rolle, Vegard Kjuus, er å skryte av verksemda som betaler lønna di. Mi rolle er å peike på dei strukturelle manglane næringa du er ein del av slit med. Ein næring som er så viktig at ho må tole kritikk.

Eg skryt gjerne - og ofte og mykje - av lokale matprodusentar, og er oppteken av å løfte dei fram. Men eg syns det kan vere vanskeleg å tilrå folk å bruke to-tre gongar meir pengar på eit produkt når eg ikkje veit kor meirverdien vert av. Så lenge samtlege kjedar sel varer - gjerne eigne merkevarer - med tap, og slik tvingar små produsentar med varer av høg kvalitet til å subsidiere store produsentar med varer av låg kvalitet, held eg litt attende på heiaropa.

Eit system som operer med prosentvise påslag i kvart ledd (og som er sett saman av mange ledd) gjer dyrare kvalitetsvarer uforholdsmessig mykje dyrare enn rimelegare variantar. Så lenge verken vi forbrukarar eller dei små produsentane får innsyn i kor profitten vert av, er både forbrukarmakta og handlegleda avgrensa.

Det er sjølvsagt flott at Meny har fagpersonar tilsett i butikkane sine. Men at det er noko som er nødvendig å skryte av seier ganske mykje om kor lågt norsk matbransje har sunke.

Biletet vi i dag er i ferd med å bygge av at skikkeleg mat er for festmåltida medan kvardagane skal bestå av lettvint og ferdig er skadeleg for kvar enkelt av oss sitt forhold til mat spesielt og norsk matkultur generelt: Raspeballar vert ikkje det same om det berre er Fjordland som kan lage dei.

Som eg skreiv i min fyrste kronikk om tema her i avisa: Interessa for mat i Noreg har truleg aldri vore større enn ho er no. Men for å halde på ho treng mat-Noreg meir enn sentralstyrte kjedebutikkar.

Det er kanskje for mykje å håpe på at kjedane sjølve skal legge til rette for auka konkurranse. Difor må vi no sette vår lit til Nærings- og handelsdepartementet og arbeidet med Lov om god handelsskikk som er lova i 2019. Vi kan likevel håpe at den etablerte handelsstanden i det minste ikkje vil stikke kjeppar i hjula for reguleringane som vonleg føl med lova. Dersom dei meiner alvor med ynskje om auka mangfald, marknad for lokalprodusentar og handleglede for folk flest er det det eigentleg det minste vi kan forvente.