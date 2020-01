EAT-Lancets globale regnestykke

En stor gruppe forskere på flere fagområder har gransket moder jords forutsetninger for å livnære sin voksende befolkning. Konklusjonene foreligger i EAT-Lancet-rapporten som ble publisert for et år siden. Siden har "EAT-dietten" vært omfattet med både interesse, kritikk, bekymring og harselas.

Men det dreier seg ikke om en "diett", slik vi vanligvis forstår begrepet. Det dreier seg om forholdsvis fleksibel kostholdsveiledning. Med utgangspunkt i klodens produksjonsevne og individets gjennomsnittlige behov for næringsstoffer er det laget en liste over matvaregrupper og mengder som til sammen utgjør et sunt og bærekraftig kosthold.

Det er ikke urimelig at listen anbefaler et "unorsk" høyt inntak av spesielt belgfrukter. I motsetning til oss bor det meste av verdens befolkning i områder hvor belgfrukter dyrkes og, i kombinasjon med korn, utgjør en betydelig del av eller praktisk talt hele proteininntaket.

Rapporten sier uttrykkelig at matvarerådene ikke innebærer at klodens befolkning bør spise akkurat den samme maten. Den forordner ikke en eksakt diett. "Lokal fortolkning og tilpasning … må til, og bør speile kultur, geografi og demografi …" (Summary, side 10).

Med andre ord, verdens regioner må tilpasse matproduksjon og konsum etter sine lokale forutsetninger, fortrinn og begrensninger. Norge har for kort vekstsesong for de fleste belgfrukter, men gode forhold for beitedyr. Det påvirker vårt valg av proteinkilder, men bør ikke gjøre oss til "kjøtthuer".

EAT-Lancet-rapporten råder på ingen måte til nedleggelse av norsk landbruk. Den oppfordrer til å ta vare på jorden. Vi vet at maten bonden produserer, metter flere hvis den ikke sendes omveien om kjøttfe. Det betyr ikke at norske beitemarker ikke lenger skal nære drøvtyggere. Tvert imot, naturbeitene bør benyttes mer enn nå, for både bærekraftig matforsyning og karbonbinding i jord.

Men der det kan dyrkes mat, skal det dyrkes mat – ikke gress. Hvor mye av maten som så bør avses til kraftfôr, for eksempel til melkeproduksjon, kan beregnes. Det samme gjelder størrelsen på en bærekraftig bestand. Optimal bruk av dyrkbar mark, egnede sorter, risikobegrensning og utallige andre faktorer finnes det forskning og kunnskap om. Den kunnskapen må formidles.

Det kanskje gledeligste rapporten forteller, er at kloden kan være i stand til å fø opptil ti milliarder av oss. Samtidig forteller den at for å lykkes må vi foreta noen endringer i både levemåte, jordbruk og øvrig forvaltning og fordeling av ressurser. Vi må spille på lag med både naturen og hverandre.

Alt i alt er Norge godt rustet for en langt høyere grad av selvforsyning enn vi har i dag. Desto større mattrygghet kan vi få. Og desto mindre miljø- og klimabelastende import og transport blir vi avhengige av. Vi kan til og med bidra til at EAT Lancets globale regnestykke går opp. Hvis vi tar det på alvor.