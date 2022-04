Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Da Russland starta bombinga av Ukraina var dette samtidig eit angrep på ein av verdas største og viktigaste matprodusentar. På stutt sikt råkar det dei globale matprisane som allereie er skyhøge.

På litt lengre sikt vil det forsterke og auke matmangelen i verda. Krigen i Ukraina viser kor viktig det er å styrke eigen matproduksjon. Konsekvensen kan vera litt høgare matvareprisar for oss som forbrukere, men med størst mogleg grad av eigen matproduksjon sørgjer vi og for å ha god og nødvendig beredskap.

Norge har eit moralsk ansvar for å dyrke så mykje mat som mogleg. Dette vil og vera med på å dempe prisveksten i den internasjonale råvaremarknaden. Dette vil vera viktig for oss, og det vil vera særleg viktig for land som har mindre å rutte med.

Norge kan på ingen måte redde verda med matproduksjon, men vi kan sørgje for å produsere så mykje mat som mogleg. Dette er god landbrukspolitikk, god bistandspolitikk og god beredskapspolitikk.

I Gudbrandsdalen er det eit potensial for dyrking av korn. Frå 1970- talet og utover 80-åra vart det dyrka mykje korn her. Ofte i kombinasjon med mjølkeproduksjon eller svineproduksjon.

Kornproduksjonen var eit satsningsområde og ein viktig årsak til bygging av kornsiloer både på Otta og på Frya. Kornsiloen på Frya var eit resultat av ein beredskapsplan for kornlagring. Frå 1990-talet og fram til i dag har produksjonen av korn gått drastisk ned i Gudbrandsdalen.

I perioda frå 2000 til 2021 er det for eksempel 31 gardsbruk (foretak) som har slutta med kornproduksjon i Nord-Fron kommune. Kornarealet har gått ned frå 3855 daa til 2162 daa. I prosent viser dette ein nedgang på 44 prosent i kornareal og 65 prosent i antal foretak.

Den prosentvise nedgangen er nokså lik i nabokommuna Sør-Fron. Dette er dårleg beredskapspolitikk. At risikoen blir fordelt på stadig færre kornprodusentar er og uheldig. I tillegg blir kompetanse borte og maskiner og utstyr blir forelda og utrangert.

Økonomien i landbruket og innanfor kornproduksjonen må opp. Manglande lønnsemd er årsaken til at kornproduksjonen i Gudbrandsdalen har vore på vikande front i to ti-år. Det må løne seg å produsere korn og det må løne seg å produsere korn for småe og mellomstore bruk.

Med ei slik omlegging av strukturen i landbruket, kan ein og sørgje for at fleire vil starte opp att eigen matproduksjon i staden for å leie ut jorda til andre. Med auka drivstoffpriser vil det vera positivt for landbruket å få ned dei store transportavstandene som har utvikla seg i dagens landbruk.

Meir kornproduksjon i Gudbrandsdalen vil og vera bra for investeringslyst og utvikling av landbruket i dei delane av Norge der klimaet gjer det utfordrande å dyrke korn, til dømes i Vestland og i Nord-Norge.

Det er veldig positivt at regjeringa og landbruksminister Sandra Borch både vil ha meir kornproduksjon og beredskapslagring av korn. I Gudbrandsdalen er det eit stort potensial for båe deler.

Det er derfor heilt avgjerande at det komande jordbruksoppgjeret legg grunnlaget for ein landbrukspolitikk som sørgjer for ei langsiktig satsning på kornproduksjon.