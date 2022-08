Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Takk for svar fra Ingunn Midttun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet. Det er positivt at det er nye prosjekter på gang, men vi er likevel sterkt uenige i at dyrevelferden har det best under Mattilsynet.

Etter varslingssaken i 2021, der inspektører i Mattilsynet uttrykte sterk bekymring for dyrevelferden, uttalte Godal til NRK: «Alt i alt mener jeg at vi har en god oversikt over situasjonen.»

Les også: Mattilsynet prioriterer dyrevelferd

God oversikt hjelper dessverre ikke dyrene når de i stor grad overses. Rundt 90 prosent av bekymringsmeldingene sorteres bort. Det utgjør godt over 10.000 av de rundt 12.000 meldingene som Mattilsynet årlig mottar. I varslingssaken kom det frem at frustrerte inspektører hadde laget lister over hundrevis av alvorlige bekymringsmeldinger som var blitt lagt bort.

Mange enkeltsaker illustrerer alvoret i situasjonen. I 2020 døde rundt 80 sauer av sult i et fjøs i Troms. Landbrukets eget internrevisjonssystem (KSL) hadde meldt fra til Mattilsynet, uten at det ble fulgt opp. Året etter døde 60 sauer i samme region på en gård som Mattilsynet hadde fulgt i flere år.

Les også: Dyrene har havnet sist

En hesteeier i Sirdal fikk i 13 år stadig nye sjanser til å rette opp lovbrudd og avvik. En hundeeier i Ringsaker holdt i årevis 50-60 hunder innestengt i transportbur. Mattilsynet hadde visst om forholdene siden 2010, men fulgte først opp da saken nådde media i 2017. En storfebonde i Vestland brøt i mange år mosjons- og beitekravet for alle sine båskyr, og lot dem stå fastlenket året rundt. Mattilsynet kom inn i saken i 2010, men fulgte ikke opp før saken ble offentlig kjent i 2019.

Vi kunne listet opp mange flere eksempler. Det er ikke akseptabelt at et offentlig tilsyn trenger media eller andre som voktere for å påse at det gjør jobben sin. Mer midler er viktig, men det handler ikke bare om ressurser. Dyrevelferden blir nedprioritert i Mattilsynet. Det hjelper heller ikke at klagebehandlingen på egne vedtak skjer internt, og at Mattilsynet beskytter seg bak taushetsplikten, slik at folk ikke får vite om bekymringsmeldinger følges opp.

Les også: Vurderer utvidet bruk av dyrevernsnemnder i hele Norge

Riksrevisjonens rapport fra 2019 gir Mattilsynet gjennomgående strykkarakter i forhold til dyrevelferd. Gjentatte alvorlige lovbrudd blir ikke avdekket på grunn av sen oppfølging. Mattilsynet har ikke en tilstrekkelig opptrappende virkemiddelbruk, og det tar for lang tid før de iverksetter aktivitetsforbud for dyrehold med alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. EFTAs overvåkingsorgan ESA har også kritisert Mattilsynet for dårlige rutiner ved tilsyn av dyrehold.

Les også: 35 bønder har mistet tilskudd etter alvorlige brudd på dyrevelferden

Et 18 år langt eksperiment bør nå ha kommet til sin ende. Det er både riktig og nødvendig å skille ut dyrevelferd i et eget tilsyn, som kan videreutvikle samarbeidet med dyrevernnemndene og dyrekrimgruppene. Et tydelig skille mellom dyr som mat og som individer må til for å løse de oppgavene som Mattilsynet i dag ikke makter.