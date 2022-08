Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I et nytt innlegg skriver Jenny Rolness og Tina Ohlsen i Dyrenes Rett at dyrevelferden lider under Mattilsynet. Mattilsynet jobber målrettet for å oppnå best mulig dyrevelferd, og vi har behov for å oppklare noen av premissene for kritikken.

Det er ingen hemmelighet at Mattilsynet, som de fleste statlige institusjoner, står i dilemmaer og tøffe prioriteringer, og at ressursskvis kan gå utover viktige oppgaver.

Det er også klart at dyrevelferd prioriteres i Mattilsynet, selv om Dyrenes Rett er uenig. Mattilsynet gjennomfører i år en dyrevelferdssatsning som blant annet innebærer rekruttering av veterinærer, fiskehelsebiologer og jurister, en omfattende tilsynskampanje på dyrevelferd for svin, bedre bruk av data til å risikobasere den offentlige kontrollen, og ikke minst mer målrettet oppfølging av bekymringsmeldinger.

Det er behov for å nyansere Rolness og Ohlsen sin bruk av Mattilsynets statistikk over bekymringsmeldinger, og hvor mange som «sorteres bort».

I 2021 ble over 4 000 bekymringsmeldinger, av 12 000, regnet som ikke relevante: Det var flere meldinger om samme sak, meldinger som manglet nok informasjon til å kunne blir fulgt opp, eller det gjaldt forhold utenfor Mattilsynets forvaltningsområde.

Av meldingene som faktisk var relevante, ble i overkant av 20 prosent fulgt opp med inspeksjon eller annen saksbehandling.

Det er ikke mulig eller hensiktsmessig å følge opp alle bekymringsmeldinger med inspeksjon. Vi har fem regionale team som vurderer alle meldingene og prioriterer mellom dem etter fastsatte kriterier. Alle meldinger blir tatt vare på, og en melding som ikke blir prioritert for oppfølging, kan bli hentet frem igjen dersom vi får flere meldinger eller annen ny informasjon om det samme dyreholdet.

Rolness og Ohlsen skriver at det heller ikke hjelper at klagebehandlingen på egne vedtak skjer internt, og at Mattilsynet beskytter seg bak taushetsplikten, slik at folk ikke får vite om bekymringsmeldinger følges opp.

Det er viktig at offentligheten får mest mulig innsyn i hvordan Mattilsynet jobber. Dette gjelder også dokumenter som omhandler mishandling eller annen vanskjøtsel av dyr.

Alle har derfor rett til å be om innsyn, og Mattilsynet gir innsyn i svært, svært mange saker hvert år. Samtidig er det lovbestemte begrensninger som gjør at vi ikke alltid kan utlevere all informasjon i en sak. Mattilsynet har for eksempel plikt til å unnta opplysninger om personlige forhold fra offentlig innsyn. Slike opplysninger er omfattet av lovbestemt taushetsplikt etter forvaltningsloven.

I 2021 ble Mattilsynets hovedkontor omorganisert, og fikk da en egen klagesaksenhet, blant annet for å sikre uavhengighet i klagesaksbehandlingen. Enheten er adskilt fra den faglige linjen i Mattilsynet, og er dermed uavhengig fra den faglige styringen av regionene. Denne type toinstansbehandling er en forholdsvis vanlig måte å gjøre det på i norsk offentlig forvaltning.

Rolness og Ohlsen trekker også frem en rapport fra 2019, der Riksrevisjonen ga Mattilsynet kritikk for dårlig oppfølging av kronisk dårlige dyrehold. Mer systematisk oppfølging av slike dyrehold har vært et satsingsområde siden da, der vi har mål om å raskere oppnå varig bedring i dyreholdet, eller avvikling av det.

Mattilsynet jobber for å bedre oversikten over dyrehold gjennom datadeling mellom offentlige etater, næringer, slakterier og befolkning, slik at vi kan være så treffsikre som mulig når vi drar på tilsyn og sørge for at vi finner dyreholdene med mest alvorlige lovbrudd.