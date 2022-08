Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Ingunn Midttun Godal svarer i innlegget «Dyrevelferd på agendaen» på kritikken mot Mattilsynets håndtering av oppgaver knyttet til dyrevelferd. Her bekreftes igjen selve grunnlaget for kritikken: At tilsyn ikke løftes opp til en prioritert oppgave, og at de aller fleste bekymringsmeldinger fortsatt vil bli lagt bort.

Godal nyanserer tall som har vært gjengitt i media, og skriver at i overkant av 20 prosent av de relevante bekymringsmeldingene i 2021 ble fulgt opp med inspeksjon eller annen saksbehandling. Det betyr at dyr i 8 av 10 dyrehold som Mattilsynet får relevante bekymringsmeldinger om risikerer lidelse uten å få hjelp. Dyretragedier innen landbruk og familiedyr får dermed utvikle seg.

Slik fikk blant annet kattetragedien på Haugaland utvikle seg. Mattilsynet er blitt varslet siden våren 2021, men det var Dyrebeskyttelsen som til slutt måtte ta seg inn til kattene. De fant 45 katter i elendig forfatning, og flere var døde.

Først da kom Mattilsynet inn i bildet, for å avlive. Begrunnelsen for å ha sviktet er den vanlige - ressursmangel. Familiedyr som lider fanges i særlig liten grad opp nå som dyrevernnemndene er satt ut av spill.

Mens Mattilsynet ikke hadde ressurser til å hjelpe disse kattene, har de i samme periode brukt store ressurser på en prinsippsak, der målet har vært å avlive en frisk katt. Den ble funnet om bord i et kypriotisk skip som lå til kai i Stavanger, og vedtatt avlivet etter 4 måneder karantene med nødvendige vaksiner.

Dyrebeskyttelsen har brukt rundt 240.000 kroner av sine begrensa ressurser på å redde katten, som etter 9 måneder karantene endelig er blitt «benådet» av Mattilsynet og får lov til å reise til Kypros, selv om ingen vet om den kom derfra.

Mattilsynet mangler heller ikke ressurser når det gjelder nedkjemping av hjortedyr i deres blinde kamp mot et smittestoff som knapt lar seg finne. Ett enkelt tilfelle av CWD på en villrein for to år siden er bakgrunnen for at både villrein, hjort og elg jaktes massivt over en svært lang periode og i et stort område.

Dyrevelferdsloven settes til side i det ene uetiske tiltaket etter det andre. Gjennom årenes løp må det ha gått med utallige millioner av Mattilsynets knappe ressurser til CWD-tiltak, der særlig villrein er blitt påført store lidelser.

Riksrevisjonens massive kritikk av Mattilsynet handler blant annet om utilstrekkelig bruk av opptrappende virkemidler. Ett av flere illustrerende eksempler er båskyrne på en gård i Vestland, som etter 10 års regelverksbrudd fortsatt ikke er kommet på beite. Mattilsynet har brukt like mange år på å veilede om lovverket, uten å trappe opp virkemiddelbruken. Det eneste som nytter i slike tilfeller er politianmeldelse, slik at dyrekrim kan overta der Mattilsynet svikter.

Nylig tok en grundig artikkel i Aftenposten for seg temaet Mattilsynet og dyrevelferd. Her kommer det igjen frem at tilsyn med dyrevelferden må vike for andre pålagte oppgaver. Selv alvorlige bekymringsmeldinger blir ikke fulgt opp, nettopp fordi tilsyn ikke er en prioritert oppgave. Nye tall viser at det avdekkes færre alvorlige lovbrudd som følge av at antall tilsyn går ned.

Mattilsynets ledelse er i utakt med hvordan vanlige folk opplever situasjonen og hva inspektørene i egne rekker bekrefter. Ledelsen er snart alene om å hevde at dyrevelferden blir ivaretatt. Landbruksministeren bruker samme retorikk som ledelsen. Resultatet blir en retorisk runddans, mens dyr fortsatt vanskjøttes uten å få hjelp.

Dyr som lider kan ikke selv si fra, og vårt kollektive etiske ansvar forsømmes av den etaten som er satt til å forvalte lovverket som skal beskytte dem. Forvaltningsansvaret har blitt forsømt lenge nok. Det er på høy tid at det tenkes nytt, og det trengs politisk handlekraft for å finne nye løsninger. Dyrevelferden må forvaltes av et tilsyn som i praksis legger dyrevelferdsloven til grunn for arbeidet sitt.