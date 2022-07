Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Da Mattilsynet ble etablert i 2004 var det mange som uttrykte bekymring på dyrenes vegne. Knapt to tiår senere kan vi konstatere at det var med god grunn.

De fleste bekymringsmeldinger blir lagt bort, dyrene påføres lidelser og dyretragediene er for mange. Oppfølging med dyrevelferden har aldri vært god under Mattilsynet, og den blir stadig dårligere.

En sjelden gang kommer det erkjennelser fra Mattilsynets egne ansatte. Da bør vi lytte nøye. Sist var det Jan Egil Aronsen, avtroppende avdelingsleder i Mattilsynet Telemark. I Nationen gir han uttrykk for frustrasjon over å måtte foreta vonde valg. Presset på Mattilsynet og dets ansatte medfører at de i stadig større grad må nedprioritere dyrevelferd, selv der det er kjent at dyrene lider. En lang rekke oppgaver knyttet til blant annet matsikkerhet kommer først.

Vil vi ha det sånn? Kan vi godta at mange dyr blir sterkt forsømt uten å få hjelp?

Svaret er nei. Vi kan ikke godta at dyrevelferden befinner seg så lavt på prioriteringslista til Mattilsynet at den nesten er saldert bort. Dette skjer samtidig med at dyrevelferd blir stadig viktigere for folk flest. Det er en økende oppvåkning og bevisstgjøring rundt dyrs egenverdi og rettigheter. Vi blir også stadig mer bevisste om vår rolle og vårt ansvar i forhold til lidelsene som dyr utsettes for.

Dyreeier har hovedansvaret, men i de tilfeller der dyreeier svikter må vi ha en instans som kan fange det opp. Mattilsynet har hittil hatt ansvaret, men de greier ikke å ivareta det på en forsvarlig måte.

I fjor høst gikk varslere i Mattilsynet ut med et rop om hjelp. De fortalte at bare ti prosent av bekymringsmeldingene følges opp. De har lange rødlister der de vet at forholdene er katastrofale, men de må plukke ut noen få og la resten ligge.

Flere avdelinger reiser ikke lenger på rutinetilsyn. De kan ikke engang følge opp de verste dyreholdene, men må velge mellom de verste og de aller verste. For noen inspektører blir denne situasjonen uholdbar, og de sier opp. Det kan være de beste inspektørene, de som kunne ha gjort en forskjell for dyrene, hvis de hadde fått mulighet til det.

Etter varslingssaken fikk Mattilsynet ekstrabevilgninger. Det er positivt, men det er ikke nok til å rette opp et system der selve systemet er en del av problemet.

Dyrevelferd er lovhjemlet, og vi kan ikke ha et tilsyn som står i veien for at dyrene får det minimum av velferd som de har krav på. Mattilsynet bør fritas fra oppgavene knyttet til dyrevelferd. Vi må ta lærdom av erfaringene som er høstet av å legge flere motstridende roller under ett og samme tilsyn. Det fungerer ikke. Dyr og deres lidelser anses som mindre viktig enn forhold knyttet til matproduksjon og matsikkerhet.

Siden lidelsene til såkalte produksjonsdyr i økende grad har blitt usynlige og neglisjerte, er det helt nødvendig med en systemendring. For familiedyr gjelder det samme, ikke minst som følge av at dyrevernnemndene ikke lenger kan dra på selvstendige tilsyn.

Når det nå skal igangsettes et begrenset pilotprosjekt rundt dyrevernnemndenes rolle, er det langt ifra nok til å rette opp et dysfunksjonelt system. Ved å redusere tilsynsaktiviteten med dyrevelferd med rundt sytti prosent på fem år, viser Mattilsynet at de i realiteten er i ferd med å avvikle seg selv på dette feltet.

Vi kan ikke påberope oss å være i verdenstoppen på dyrevelferd når vi ikke har et fungerende tilsyn til å avdekke alvorlige brudd på loven. Nå står en ny dyrevelferdsmelding på trappene, og vi må benytte anledningen til å gi dyrene hva de fortjener og har rett på. Dyrevelferd har aldri hørt hjemme i Mattilsynet. Vi er mange som nå ser fram til opprettelsen av et eget dyretilsyn.