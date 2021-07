Dyrelidelsene ingen tør snakke om

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

⁠"Radiobjeller" med dødssendere blir teknisk bare bedre og bedre. Droner kan være et arbeidsbesparende hjelpemiddel for å finne tapsårsaker. En del menneskelig innsats og prøvetaking vil det nok også bli. I våres gjorde jeg en henvendelse til organisasjoner som burde være interesserte i dette.

Les også: Droner reddet 77 rådyrkalver fra slåmaskin

Jeg fikk svar fra Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) som mente det ville bli for dyrt, og at de tidligere hadde gjort undersøkelser som delvis omhandlet dette. Det er klart at det offentlige må legge ut en del for å få et fullverdig prosjekt. Det er ikke å forvente at sauenæringen med dagens økonomi kan fullfinansiere slikt alene.

Annonse

Veterinærmyndighetene, som i dag er så godt som fraværende etter at Statens Dyrehelsetjeneste ble spist av Mattilsynet, men som fremdeles skal finnes der inne, burde absolutt vise sin interesse. Det nytter ikke å se bort fra det de selv kaller Norges største dyrevernproblem. Det samme burde landbruksmyndighetene og deres skare av forskere interessere seg for.

⁠Telemark Bonde- og Småbrukarlag har startet en spleis for å prøve å få svar, men det synes vanskelig å skaffe de pengene som behøves. Spesielt beklagelig synes jeg det er et organisasjoner som jevnlig har annonser om innsamling av midler til dyrevernarbeid glimrer med sitt fravær på giverlista.

⁠Et slikt prosjekt må ha plikt til å opplyse om resultat. Hvor er tapene størst? Hva er årsakene til tap, og er det tiltak som kan forebygge skader og tap? Hittil har jeg til gode å se offentlige rapporter fra de undersøkelser som statens organer har gjort. Jeg har heller ikke sett rapport fra Naturvernforbundets vokterhundprosjekt i Storelvdal (hvilket kan være forståelig om ryktene fra Sollia stemmer), men mislykkede forsøk kan også lære oss mye. Nå må både sauenæringen og folk som brenner for utnyttelse av utmarka snart kreve handling!