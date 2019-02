Dyrehelse må med når Erna skal redde verden

FNs bærekraftsmål forutsetter en bærekraftig forvaltning av livet på land og i havene. Denne sammenhengen er beskrevet i en modell av Stockholm Resilience Centre (illustrasjon). Grunnmuren blant de 17 bærekraftsmålene omtales som biosfæren, det vil si grunnlaget for alt liv på kloden.

De fleste alvorlige sykdommer er zoonoser, sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. Eksempler er tuberkulose, ebola, salmonella og rabies. Heldigvis er ikke alle alvorlige zoonoser i Norge. På verdensbasis er imidlertid zoonotiske sykdommer, og følgene av disse, en av hovedhindringene for utviklingen av bærekraftige samfunn.

Verdens helseorganisasjon (WHO) peker på antibiotikaresistens som «den største trusselen mot den globale folkehelsen». Bruk av antibiotika er hovedårsaken til økt resistens. Globalt brukes ca. 70 psosent av all antibiotika går til dyr, resten til mennesker. I Norge benyttes kun ca. 10 prosent av antibiotikaene til dyr. Det resterende brukes til behandling av syke mennesker. Med et forbruk av antibiotika redusert til nær null i oppdrettsnæringen, viser Norge vei for hvordan forbruket kan reduseres.

Den mest effektive måten å redusere forbruket av antibiotika er å unngå sykdom, og den beste måten å unngå sykdom er å bekjempe de. God dyrehelse, fravær av sykdommer og en redusert bruk av antibiotika er avgjørende for å nå FNs 3. bærekraftsmål; "å sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder".

Annonse

Zoonotiske sykdommer genererer enorme kostnader knyttet til helsebehandling, redusert arbeidskapasitet og for tidlig død. Bedriftsøkonomisk bidrar sykdommer til reduserte inntekter og økte kostnader for bonden og oppdretteren, og for mange land også reduserte eksportinntekter.

Ønsket om økt liberalisering av handelen møter tekniske handelshindre, begrunnet i krav til trygg mat og sanitære forhold. Arbeid for god dyrehelse har med andre ord en stor innvirkning på om både FNs 1. og 8. bærekraftsmål; «å utrydde fattigdom» og «å fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst.»

Omregnet i såkalte CO2-enheter per kilo produsert storfekjøtt ligger verden i snitt på 46. Produksjonen i Norge er beregnet til å ha et snitt på om lag 17 CO2 enheter per kilo storfekjøtt. Dette resultatet har gitt erfaring og kompetanse som kan benyttes i flere land i et systematisk arbeid for bedre dyrehelse med langt lavere klimagassutslipp fra global matproduksjon.

Friske dyr gir lavere fôrforbruk, økt produksjon, bedre fruktbarhet og lavere dødelighet, mens syke dyr kan sammenlignes med biler på tomgang. Tiltak som redusere antall syke og uproduktive dyr er enkle tiltaket for å redusere klimautslipp fra matproduksjonen globalt. Her kan Norge bidra med kunnskap for å nå FNs 13. bærekraftsmål; «å stoppe klimaendringene.»

FNs bærekraftsmål er ambisiøse og det må vi også være. Ikke bare kan det være 11,2 milliarder mennesker i år 2100 med forventet høyere levestandard. Det setter også store krav til tilgang på ernæring. Da blir god kunnskap om sykdomsbekjempelse hos dyr og forebygging av sykdom for å sikre effektiv matproduksjon viktig.

Vår oppfordring til Erna Solberg er å ta med seg betydningen av god dyrehelse, og erfaringene og kompetansen en har i dag som kan sikre dette, når hun skal realisere bærekraftsmålene og redde verden.