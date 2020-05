Dyrebar utanlandsk arbeidskraft

Eg er fullstendig klar over at eg står i fare for å bli kalla monoman, sidan eg enda ein gong set meg uti jordbæråkeren med tastaturet mitt, men det får stå si prøve. Koronapandemien har fått følgjer for dei aller fleste samfunnsområda, også for landbruket, og ikkje minst for oss som driv med bær, frukt og grønnsaker. Den merksemda vi har fått, har også ført til ein debatt om lønnsvilkåra til dei utanlandske sesongarbeidarane – lønnsvilkår som er så dårlege at norske ungdommar ikkje eingong er i nærleiken av tenkje tanken på ein sommar i bæråkeren, frukthagen eller på grønsaksmarkene, blir det hevda.

Allereie tidleg i 1980-åra måtte bærprodusentar sjå utover landegrensene for å finne haustehjelp fordi norske ungdommar svikta. Gardane var som små internasjonale samfunn, med eventyrlystne ungdommar og frisk flørting på tvers av landegrenser og kulturar. Eg har fått låne gjesteboka for jordbærplukkarane frå denne tida. Her helsar Britt frå Mosjøen, Nina frå Ålesund, Einar frå Vestvågøy, Hagit frå Jerusalem, Javier frå Valladolio i Spania og Jerusa frå Salvador i Brasil.

For dei som voks opp på gardane her på denne tida, var somrane som eit eventyr av inntrykk frå den store verda.

I 1986 skjer det noko; Izabela og Ireneusz frå Łódź skriv seg inn i gjesteboka. «Takk for meg! Det har vært koselig! Welcome to Poland», skriv Ireneusz. Året etter kom det ein flokk på elleve polske sesongarbeidarar til garden. I 1988 var dei blitt 20, og enda fleire året etter. I 1993 er det berre polske namn å sjå i gjesteboka. Og dei same jordbærplukkarane kom att i ti år, ja, somme i 20 år. Det finst framleis nokre får veteranar frå den aller første tida i jordbæråkrane rundt om i landet.

Kva dreiv dei? Pengar, naturlegvis. For dei første polakkane som kom hit, var inntektene eventyrlege samanlikna med den gjennomsnittlege lønna arbeidaren kunne få i heimlandet – eller akademikaren, for den del. For hit kom også høgt utdanna akademikarar for å spe på inntekta med hardt arbeid nokre hektiske sommarveker. Men dei snudde også opp ned på og profesjonaliserte produksjonen fordi dei kom tilbake år etter år – dyktigare og med meir og meir erfaring.

«I dag har eg tent tre og ein halv månadsløn», sa ein av jordbærplukkarane tidleg i 90-åra til svigerfar min etter ein god dag i jordbæråkeren. Heilt inntil nyleg har polske studentar sagt at inntekta frå jordbærplukkinga i Noreg har finansiert studia deira i eit halvt år. Sjølv om det er store lønnsforskjellar i Polen og økonomien der har betra seg kraftig dei siste åra, er det framleis slik at gode plukkarar kan tene fleire månadsløner på ein dryg månad i Noreg.

Debatten om sesongarbeidarar er låst seg fullstendig på minstetariffen på 123,15 kroner for dei over 18 og 103,15 for dei under. Men det er da slett ikkje slik at alle som plukkar jordbær i Noreg, knogar for denne timelønna gjennom sesongen. På gode dagar i dei beste sesongane har vi opplevd at dei beste plukkarane har hausta over 250 kilo på ein arbeidsdag på ti timar. Det gir ei timelønn på 300 kroner. Gode plukkarar kan godt greie 150 kilo dagen på ein åttetimarsdag dei to vekene sesongen er på topp. Det svarer til 225 kroner timen. (Eit lite sieblikk: Minstelønna for 18-åringar i hotell-, restaurant- og cateringbedrifter er 134,09 i timen, for dei over 16 er han på 110,33).

Naturlegvis har vi nokre plukkarar i den andre enden av skalaen også, dei som ikkje greier å plukke så raskt at det forsvarer ei timelønn på 123,15, og som må «subsidierast» dersom vi skal lønne dei over den lovfesta minstelønna.

Desse reknestykka viser i det minste kvifor bærprodusentane helst vil ha dei erfarne sesongarbeidarane til gards – også i eit unntaksår som dette. Det er god økonomi både for plukkarane og bøndene.

Så i staden for å degradere dei utanlandske sesongarbeidarane til å vere «billig utanlandsk arbeidskraft», kan vi takke dei for at vi framleis har arbeidskrevjande grøntproduksjonar i landet, og at desse produksjonane også har ei framtid.