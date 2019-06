Dyra sine rettar

Å sjå mennesket bak dyrehaldet og vise respekt byggjer tillit og med det samarbeid.

Men har dyra i seg sjølv rettar? Eit dyr som er født, har lyst til å leve likeins som oss. Men i mange saker, ser ein at Mattilsynet tek heile buskapar med tvang, og «likviderer» friske som nyfødde og dyr i god tilstand. Fordi mennesket bak ikkje har følgt opp reglar om god dyrevelferd.

Dette rører meg på det djupaste. Bilete av forsvarslause dyr som ligg med avskore strupe tett i saman, er til å miste nattesøvnen av. Kvifor kan ikkje dyra bli forsøkt omplassert eller seld til andre?

Ein må håpe at det i dei fleste tilfelle er gode grunnar til at dyrehald blir avvikla. Men er dyra i god form, er det bestialsk å avlive alle som ein. Vi har sjølve opplevd å bli truga med avvikling som opptrappande vedtak om vi ikkje sørga for vatn til utegangarsauen vinterstid. Hadde det skjedd, hadde eg aldri meir vorte menneske att om eg i det heile teke hadde overlevd noko slikt.

Det må vera andre måtar å berge dyr på enn å skyte ned.