Det er nettopp dette som blir resultatet av regjeringens foreslåtte erstatning til pelserier og fôrlag som blir tvunget til å avvikle driften gjennom forbudet mot pelsproduksjon.

Landets syv pelserier og fôrlag eies 100 prosent av norske pelsdyroppdrettere. Pelseriene og fôrlagene inneholder store mengder spesialiserte maskiner og utstyr, og har vært avgjørende for at norske oppdrettere har vært verdensledende i sin produksjon.

Selv om pelserier og fôrlag er lovet erstatning, ligger det nå an til at de kun vil få dekket en brøkdel av verdiene som er bygget opp over mange år.

Regjeringen har foreslått en ordning basert på selskapenes bokførte verdier. Den samme regnskapstekniske metoden ble i sin tid også foreslått som grunnlag for utmåling av erstatning til pelsdyroppdretterne.

Denne ordningen ble forkastet av Stortinget. Grunnen var at bokførte verdier er grunnleggende uegnet til utmåling av erstatning.

Det er ekstremt uheldig at regjeringen nå gjeninnfører denne verdsettingsmåten, som regjeringspartiene selv kjempet mot da de var i opposisjon. Bruk av bokført verdi gir både altfor lav utmålt erstatning, men også urimelige og uforutsigbare forskjeller mellom anleggene.

Flertallet på Stortinget leverte en tydelig bestilling om å etablere en erstatningsordning til landets pelserier og fôrlag. Svaret fra regjeringen er å foreslå en begrenset kompensasjonsordning med en samlet ramme på 30 millioner kroner, en sum som er svært langt unna å dekke de reelle verdiene.

Ettersom pelseri og fôrlag eies av pelsdyrbøndene, er det til syvende og sist disse oppdretterne som - nok en gang - blir fratatt sine verdier.

I tillegg blir fordelingen mellom anleggene svært urimelig:

To fôrlag av lignende størrelse (mellom 7 og 8 000 kvm) har bokførte verdier for henholdsvis 33,5 millioner kroner og 0,7 millioner kroner. Det ene anlegget vil derfor få 50 ganger mer enn det andre! Disse forskjellene skyldes regnskapstekniske forhold, f eks hvordan avskrivninger og vedlikehold er bokført over tid, og har ingenting å gjøre med de reelle verdiene som ligger i anleggene.

Regjeringens opplegg gjør at et lite pelseri kan få mer i erstatning enn et stort fôrkjøkken. Det er uforståelig at regjeringen med viten og vilje legger opp til slike urimeligheter.

Den riktige måten å gjennomføre Stortingets vedtak er at fagfolk foretar en reell verdivurdering av maskiner og utstyret som skal erstattes. Deretter får regjeringen komme tilbake til Stortinget med et overslag for hva dette kommer til å koste å erstatte utstyret og maskinene som staten har gjort verdiløst som følge av forbudet mot pelsdyrhold.