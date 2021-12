Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Det er sikkert flere svar på det. Men den største driveren her er faktisk menneskets stadig søken etter ett bedre og lengre liv. Og vårt naturlige instinkt gjør at vi stadig jager etter noe bedre.

Da ville det jo kanskje vært naturlig at vi alle jobbet sammen for og få ned klimautslipp. Men det skjer i liten grad. Verden er sånn at det som gjelder er penger, makt og innflytelse. Den som har mest penger og den peneste kona når en dør har vunnet. Litt flåsete sagt.

Her i Norden merker vi mindre til klimaendringer. Det er også med på at vi ikke er så bekymret for økende temperatur. Vi merker det enkelt sagt ikke på kroppen.

Men hadde vi bodd i områder som synker i havet eller som blir herjet mye av store skogbranner ville dugnadsinnsatsen vært større tror jeg. Mennesker handler ofte ikke før en står på kanten av stupet.

Hva innebærer det og gjøre en dugnad for og få ned klimautslipp? Jo enkelt sagt. Ikke reis med fly eller bil og buss som går på fossilt drivstoff. Kort sagt hold deg hjemme og forflytt deg minst mulig.

Kjøp heller ikke ting du ikke har bruk for. Kun det mest nødvendig. Dette høres for mange ut som ett kjedelig liv og de fleste gjør da heller ikke dette. Livet er for kort til ikke ha det litt gøy!

Slik vil heller ikke politikerne ha det for velferdssamfunnet drives av forbruk og stadig økende befolkningsvekst. Veldig rart at ikke landenes politikere snakker om løsninger på disse problemene.

Stadig økende befolkning i verden er mye av problemet for og få ned klimautslipp og tap av natur.

Så lenge det er penger som betyr mest i verden, vil klima og naturen tape. Enn så lenge. Til slutt vil naturen vinne og vi vil dø ut. I mellomtiden får vi ha det så gøy som vi bare klarer, kort sagt bruke penger og leve livet så godt vi kan. Det er jo det som må til for og opprettholde velferdssamfunnet …