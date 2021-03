Du får mye på kjøpet når du handler norsk

Ett år etter at vi hamstret hvetemel og gjær ser vi at koronakrisen har gjort noe med folks forståelse av viktigheten av norsk matproduksjon. Forbrukeren ser at deres matvalg betyr både arbeidsplasser og selvforsyning. Det er det verdt å ta vare på.

100.000 arbeidsplasser over hele Norge gir store ringvirkninger for både lokalsamfunn og næringsliv. Det er resultatet av at norske bønder og fiskere produserer råvarer i verdensklasse til norsk mat- og drikkeindustri.

Norsk matindustri er nemlig storbrukere av råvarer fra norsk landbruk. Et sterkt samarbeid i hele verdikjeden for norsk mat og drikke og en gjensidig forståelse som har blitt stadig viktigere i hele matverdikjeden.

Det siste året har norske forbrukere fått øynene opp for at det valget de tar i butikken, påvirker mer enn bare hva man spiser til middag. Når vi spør forbrukerne om hvorfor de vil ha norskprodusert mat, ja, så svarer 8 av 10 forbrukere de at de ønsker å støtte norsk matindustri, sikre arbeidsplasser og støtte norsk landbruk. Hele 76 prosent sier at det er viktig at mest mulig av maten vi spiser produseres i Norge.

Annonse

Ett år med null grensehandel viser at det tjente den norske staten 6 milliarder kroner på i form av økte inntekter på skatt og avgifter. Pluss at det både sikret eksisterende arbeidsplasser og ganske sikkert skapte nye. Det at vi handler mer i Norge er også en forbrukeratferd det er verdt å ta vare på.

Folk er opptatt av at deres valg skal bety noe. De vil vite hvor og hvordan maten er produsert. De vil ha mat fra en matindustri som har tariffavtaler, sykelønn og ferieordning og som sikrer arbeidsfolk gode forhold. De vil at råvaren skal komme fra norske bønder som følger norske regler når det gjelder dyrehold og dyrevelferd.

Kari og Ola vil at det skal være enkelt å velge norsk mat og at butikken de handler i skal ha de norske varene de ønsker seg.

Forståelsen av egen forbrukermakt har økt siste året. For oss som daglig arbeider med å sikre norsk matindustri på norske råvarer og gjøre det enkelt å finne norsk mat i butikken, er forbrukerne ballets dronning. Vi har et stødig og godt samarbeid langs hele verdikjeden fra bøndene, via industriarbeiderne og ut i butikk. Vi står samlet bak vår nasjonale merkeordning som gjøre det lett for forbrukerne å velge norsk mat: Nyt Norge.

Nyt Norge får sin dom av forbrukerne hver dag i butikken. Den er Norges eneste offisielle og mest kjente merkeordning for mat og drikke, og vårt felles konkurransefortrinn mot importerte produkter som faktisk utgjør hele 60% av alt vi spiser. Du får så mye mer på kjøpet når du velger norsk mat: arbeidsplasser, kulturlandskap, levende bygder og en norsk mattrygghet i bunn. Og så får du veldig, veldig mye god mat også.

Dine valg betyr noe, hver gang du går inn og ut av matbutikken. Det gjør det enkelt å velge norsk til årets påskehandel!