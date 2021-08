Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Sterkt og langsiktig eierskap preger mange kystsamfunn. Det har gitt store investeringer i næringslivet, jobbskaping, bedrede skatteinntekter lokalt, og levedyktige lokalsamfunn. Fremfor stengte skoler, nedslitte idrettshaller og forgubbing ser vi mange steder vitalitet, tilflytting og livsglød.

Det at mange av eiermiljøene bor og er tett koblet på sine kystsamfunn, har skapt en lokal samfunnskontrakt som flere aviskommentatorer sliter med å skjønne.

En av disse er Eva Nordlund i Nationen. Hun tar i en kommentar til orde for å skjerpe formueskatten, innføre særegne skatter som særskilt rammer distriktsnæringslivet, og topper det hele med å foreslå at vi bør etablere selskapet Statfisk som etter modell fra Statoil skal overta driften av sjømatnæringen.

Les også: Eierskap gir makt

Stort tydeligere kan man ikke være i forakten mot norsk og lokalt eid næringsvirksomhet. For hun har selvsagt rett i at kombinasjonen av særskilt økning av formueskatten og innføring av en grunnrentebeskatning etter den modell hun ønsker, vil redusere verdier, tvinge eiere til å selge ut og dermed svekke det kystbaserte eierskapet i Norge.

Annonse

Etter en slik runde vil alternativene fort bli økt utenlandsk eierskap og fondsbasert eierskap, eller at staten kjøper opp restene. Men vil det tjene kysten? Vil det tjene nasjonen? Eller vil det rive ned grunnpilaren i en av våre sterkeste næringsklynger?

Vi tror det vil svekke nasjonens mulighet til å bygge opp eksportarbeidsplasser i en tid hvor olje- og gassinntektene fases ut. En av de virkelige suksessfaktorene langs kysten har vært at vi har omstilt sjømatnæringa fra statssubsidiert til lønnsom virksomhet. Det har skapt grunnlag for innovasjon og investeringer, og har gitt oss en verdensledende sjømatnæring.

For en generasjon siden var fraflyttingen voldsom. Det var nedlagte bruk, svart hav og konkurser i havbruket. Årlig gjennomførte staten forhandlinger med fiskerinæringen om overføringer. Vi vil rett og slett ikke tilbake til slike tider.

Kysten, og ikke minst kystsamfunnene, trenger vitale og konkurrerende eiermiljøer. Ikke et statlig monopol etter modell fra det gamle statsdrevne fiskeriselskapet AS Finnmark og Nord-Troms Fiskeindustri (FiNoTro). Det var alt annet enn en suksess.

Men det er greit at Eva Nordlund setter bjella på katten. For hun er neppe alene i urbane kretser om å tro at distriktene er mer tjent med sentral statsstyring enn privat eierskap langs kysten.

Realiteten er at kystnæringslivet har gitt landet miljøer som vil og kan investere mer. Skape flere arbeidsplasser, og det i en tid hvor landet og distriktene trenger det som mest.

Den viktigste måten å utjevne forskjeller på, er å gi folk en jobb. Hvis drømmen om å skape flere og mer robuste distriktsnæringer skal lykkes, har vi modellen. Den kan helt sikkert også overføres til andre næringer.