Drømmen om den uendelige vekst

Grunntanken her, er at nok aldri er nok. Mye må alltid ha mer, og slik ble det. Veksten er det saliggjørende.

Jens Stoltenberg innførte miljøkvoter og grønne sertifikater. Herved ser det ut til at Norge tilsynelatende kan betale seg ut av sitt ansvar for miljøet uten å legge om kursen, uten å gjennomføre upopulære tiltak innenlands.

Erna Solberg har tatt miljøødeleggelsen i Norge til nye høyder ved å tillate rasering av veldige områder til vindkraftutbygging. Selv ikke reindriftsområder er unntatt. Veiutbygging og annen utbygging når nye høyder. Reklame for flyturisme og cruiseturisme hører til dagens orden, og forbruksveksten skal bare øke.

Annonse

Det interessante er at denne brutaliseringen går hånd i hånd med en sentraliseringsbølge av norske institusjoner som også viser at respekt for mennesker heller ikke legges til grunn. Overfladiskhet er brutaliseringens janusansikt. Som samfunn har vi fått en utvendig livsform som resultat. Dette er det som tilbys.

Regjeringens store trumfkort har vært satsingen på elbiler og elektrifisering. Det er derfor vi trenger vindkraften. - Da nyheten om at Norges CO2-utslipp har økt i 2018 på tross av elbilismen, synes jeg det var en lettelse, så galt det enn er. Norsk miljøsatsing er et falsum. Bilismen har totalt sett økt.

Jeg tror det er flere enn meg som sørger vedvarende over ødeleggelsene av norsk natur og av havet. Mange forteller hjerteskjærende historier.

Den dagen vi skal dø, er det det motsatte av vekst som gjelder: Å ikke være bundet av noe, å kunne gi slipp på alt. Som det nå er, blir vi lurt av storsamfunnet. Alternativet er å handle motsatt på egen hånd selv om det antagelig er for sent.

FNs klimarapport og naturrapport har vist at vi står på kanten av stupet. Drømmen om vekst førte oss dit.