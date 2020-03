I for stor grad har ordskiftet dreid seg om hvordan vi kan finne den nye oljen.

Oljen har gjort Norge til et av verdens rikeste land. Vi har fått en nesten bunnløs krukke som vi kan nyte av, og en mulighet til å bruke som få andre land er forunt. Selv våre naboland har en offentlig pengebruk som knapt går oss til knærne.

Fremover blir oljeinntektene mindre. Derfor jakter vi på den nye oljen. En næring eller inntektskilde som ikke er som de andre. Men kanskje er fasiten at vi blir litt mer lik andre land. Kanskje finnes ikke denne ene næringen som kan bære oss slik oljen har gjort.

Den gang jeg vokste opp på 1970 og 80-tallet var Sverige rikdommen. Folkhemmet ga et mer omfattende tilbud enn vår velferdsstat, arbeidsledigheten var lavere og næringslivet mer robust.

Da arbeidsledigheten slo inn på slutten av 1980-tallet dro mange av mine sambygdinger over grensen for å finne seg jobb. I dag er alt snudd på hodet. Norge bruker dobbelt så mye som svenskene over statsbudsjettet og svensk ungdom reiser hit.

Årsaken er først og fremst oljen. Den har gitt oss en enorm offentlig rikdom. Men i takt med global oppvarming, fremveksten av nye energikilder og vissheten om at oljen tross alt er en engangsressurs erkjenner vi at vi trenger mer enn oljen i fremtiden. Vi må øke antall arbeidsplasser i privat sektor, finne nye eksportinntekter for å sikre handelsbalansen, få en høyere andel av folket i jobb, og ikke minst gjennomføre offentlige reformer.

I forrige uke sa sentralbanksjefen det tydelig. Han slo fast at Norge trenger nye arbeidsplasser ettersom oljeaktiviteten faller. Klimapolitikken kommer også til å påvirke vår økonomi. Handelsunderskuddet uten olje og gass øker sterkt, risikoen for norsk økonomi har tiltatt og vi er for ensidig avhengig av Oljefondet og petroleumsnæringen.

Derfor anbefalte han at vi må bygge konkurranseutsatt sektor for å sikre nasjonen fremover. Han advarte mot å pålegge næringslivet for tøffe rammevilkår. Konkurransekraften må styrkes!

Sjømatnæringen er blant de som har gode muligheter. Veksten har vært stor og mange mener at den også kan fortsette fremover. Norge har et sterkt industrimiljø, lokomotiver som kan bidra til å bygge klyngen sterkere og vi har havet. Men sjømat er en svært konkurranseutsatt næring. Konkurransen i de globale matmarkedene er steinhard. Ikke minst er mange markeder preget av et ønske om å beskytte egen matproduksjon.

Også i produksjonen er konkurransen tiltagende. Norsk torsk, sei og sild konkurrerer med fiskerier i hele verden. Havbruket har gått fra å være utelukkende basert på merder i fjordene til å finne nye teknologiske plattformer. Landbasert, nedsenkbar og havbasert teknologi utfordrer våre fortrinn.

Jeg er ikke i tvil om at vi på tross av tøff konkurranse kan bidra. Vi kan sikre et blått taktskifte. Men da må vi nyttiggjøre våre fortrinn til å bygge industri, arbeidsplasser og eksportindustri i Norge.

I for stor grad har imidlertid ordskiftet dreid seg om hvordan vi kan finne den nye oljen. Den ene næringen som kan gi superprofitt og som samtidig kan skattlegges hinsides annet næringsliv.

Kanskje bør vi erkjenne at det ikke finnes én slik næring, men at vi ved å bygge på våre fortrinn kan skape flere vinnernæringer som i sum gir et godt og trygt samfunnsbidrag for fremtiden. Litt mer som i andre land.