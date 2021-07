De høye drivstoffprisene er en pekepinn på at vi trenger en miljø- og avgiftspolitikk som treffer bedre.

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Problemet med veldig høye drivstoffpriser er at det svir skikkelig for dem som har dårlig råd, mens det er lommerusk for andre. Der noen uten problem kan velge bussen eller toget for å få ned drivstofforbruket, så er det noen av oss som bor et sted der det verken går buss eller tog.

Jeg mener klima- og miljøkampen er vår tids aller viktigste. Men en miljøpolitikk som utelukkende fokuserer på økte avgifter vil ikke få særlig mange med på laget. Og vi trenger å få med oss så mange som mulig dersom vi skal lykkes.

For alle Teslaeierne i byområdene spiller det nemlig ingen rolle om bensinen er rekorddyr. De kjører på billig strøm og suser gratis gjennom bomringen. Men bensinprisen spiller en rolle for en småbarnsfamilie med dårlig råd, lang kjørevei til jobben og stor bil i Vinje i Telemark eller Karasjok i Finnmark. Derfor er det et paradoks at jeg ser så vanvittig mange elbiler i Asker, Bærum og Oslo.

I disse områdene er jo kollektivtilbudet skikkelig bra! De som faktisk burde kjørt elbiler er vi som bor i distriktene, der buss ikke er en mulighet.

Det er ingen tvil om at kollektiv er bedre enn elbiler. Elbiler forurenser mindre, men de tar opp like mye plass, for ikke å snakke om naturødeleggelsene som skjer verden over for å skaffe råmaterialer til batteriene. Vi kan heller ikke kun satse på elektrifisering. Det krever økt kraftproduksjon som i sin tur legger press på naturen. Det er bare å se hvordan vindkraftutbygging i Norge kommer i konflikt med natur, reinbeiting, dyreliv og friluftsliv. Derfor må elektrifisering og lavere energiforbruk gå hånd i hånd.

Hvis vi deler på toget og bussen så er det bedre for kloden enn om alle sitter i hver sin elbil. Men for noen er ikke bussen et alternativ. Og det er vi ute i distriktene som burde kjørt elbil. Sånn er det ikke. Ikke alle har råd til de store elbilene, og ladestasjoner er for dårlig utbygget i distriktene.

De høye drivstoffprisene er en pekepinn på at vi trenger en miljø- og avgiftspolitikk som treffer bedre.

Rødt ønsker en omfordelende CO2-avgift, der de som forurenser mest betaler inn mest, men pengene fordeles tilbake. Hvis du bor i distriktet eller har lav inntekt så får du penger tilbake.

Vi trenger også en statlig utbygging av ladestasjoner i distriktene og enda bedre kollektiv i byene, samt et togtilbud som kan erstatte fly på flere distanser. Langs kysten der skip er et bedre alternativ, må vi få på plass statlig støtte til å legge om til utslippsfrie ferger, og øke produksjonen av flytende biogass som egner seg godt til tunge skip og lengre distanser.

Det er heldigvis er dette mulig hvis det finnes politisk vilje. Vi kan få en miljøpolitikk som er variert, rettferdig og som tar hensyn til at det er forskjell på by og land. Det er den eneste måten vi kan lykkes på.