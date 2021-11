Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For det første er det normalt i eierens egeninteresse at jorda drives enten av en sjøl eller at jorda leies bort til en annen driver. I sentrale områder er det sterk interesse for å leie jord og det avspeiles gjerne i leiepris.

For det andre vil det i slike tilfeller og områder være i eierens interesse å sikre seg ved kontrakt. Tilsvarende for leietaker.

For det tredje stiller det seg annerledes i visse utkanter. Det vises ved at jord legges brakk.

Spørsmålet her blir om staten bør pålegge noen å drive med tap. Rettslig kan det også spørres om konsesjonsloven krever det. Formelt er det nok slik, men loven håndheves ikke uten fornuft og det medfører gjerne at ulønnsom jord legges brakk.

Men hva med områder hvor loven håndheves uten hensyn til økonomisk tap?

I slike områder kan det vurderes å innføre en plikt for å tilby jorda utleid til eventuelt interesserte.

Men hva med pris? Holder det å tilby 1 krone per dekar eller for et område? Staten bør være tilbakeholden med å regulere pris og bør derfor vurdere andre alternativ.

For det fjerde – hva bør skje med driveplikten når lønnsomheten reduseres? Bør driveplikten opprettholdes uten hensyn til mulighet for lønnsom drift og hvor stort tap bør staten kunne påføre den enkelte eier/driver?

Etter mitt syn synes denne lovbestemmelsen å være vedtatt med for dårlig kontakt med det virkelige liv. At noe er nedfelt i lov betyr ikke derved at det er en klok løsning. Slik synes det dessverre også å være med den lovpålagte driveplikta.

Trøsten får være at det ikke bør være noen stor utfordring å forbedre denne reguleringen. Vi får sjå om den nye regjeringen Støre tar tak i det. Mandatet til det regjeringsoppnevnte Næringslovutvalget kan gi en veiledning om en bedre lovtilpasning. Mandatet er gjengitt i NOU 1996: 10 Effektiv matsikkerhet (underutvalg til Næringslovutvalget).

Fravær av kontrakter i slike tilfeller blir ofte nevnt som det negative, men like viktig er det at mange kontrakter er dårlige og bør forbedres. Det gjelder også Bondelagets standardkontrakt.