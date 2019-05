Dra ut på landet, MDG!

Som en person sterkt engasjert i norsk landbruk kan jeg med hånden på hjertet si at jeg er imponert over bøndene. De gjør et solid arbeid, ikke bare med å produsere den maten vi alle spiser, men også for dyrehelse og dyrevelferd. Jeg har ikke møtt en eneste bonde som ikke er opptatt av at dyrene skal ha det bra.

På fjørfelaget sitt årsmøte i fjor lærte jeg mye om deres dyrevelferdsprogram for kyllinger. Da jeg var på besøk hos en kyllingbonde fikk jeg også se dette i praksis, og jeg lot meg imponere. Kyllingene hadde rikelig med plass, de strøbadet og hadde et godt liv, et liv som allikevel snart var ved veis ende.

Jeg velger å heie på bøndene som gjør en iherdig innsats for at maten vi spiser skal produseres på en måte som er best mulig for dyrene. MDG velger derimot å gå til angrep på en hel næring. Ungdomspartiet Grønn Ungdom vil legge ned hele kyllingindustrien, og de fikk moderpartiet med seg på at kyllingindustrien må «reformeres drastisk», eller legges ned.

Dette vitner om at MDG aldri har besøkt en norsk kyllingbonde. Faktum er at Norge har et av verdens strengeste regelverk for dyrevelferd og dyrehelse i kyllingproduksjon. Vi er ikke bare blant de laveste, vi er på verdensbunnen i medisinbruk. Norske dyr har det generelt veldig bra og bøndene er flinke til å ta vare på dyra. Det er da også i deres egeninteresse. Mattilsynet var i 2017 på over 1000 tilsyn hos dyrehold med fjørfe. De fant bare én eneste sak med alvorlig vanskjøtsel, som er en av de laveste prosentandelene for norske husdyr. Det er altså ikke riktig at kyllinger har dårligere dyrevelferd enn andre dyr.

I tillegg er det merkelig at kylling, det mest klimavennlige kjøttet, nå står på MDGs liste over ting vi ikke skal spise. Det vitner om at for MDG handler ikke dette om kylling, storfe, svin, eller klima, det handler rett og slett om at MDG ikke liker dyrehold. Vi ser det også i deres forslag til kvelende reguleringer for oppdrettsnæringen.

Norsk mat er et resultat av hardtarbeidende bønders innsats og et levende dyrehold. Forslaget fra MDG er skremmende, fordi det viser hvordan beslutninger som påvirker mange tas uten at man overhodet er klar over den faktiske situasjonen. MDG må være ærlige og si at dette ikke handler om kylling, men om dyrehold generelt, og at de kjører dyrevelferd foran seg som et argument for å legge ned alt dyrehold. Det burde skremme flere enn bøndene.

For vi trenger mer mat, ikke mindre, i fremtiden. Løsningene for bedre dyrevelferd finner vi ikke ved å jobbe mot norske matprodusenter, men sammen med dem. Kunnskapen om norsk landbruk må økes, og den må være sannferdig, ikke basert på feilaktig deling av videoer og bilder.