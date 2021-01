Det begynte i desember, der forsvarsminister Frank Bakke-Jensen gikk til voldsomme angrep på Senterpartiets Liv Signe Navarsete og hevdet at Sp var en trussel mot demokratiet. Det skjedde etter hun hadde fått lest interne dokumenter fra Forsvaret om flyplassen på Evenes og gjort sin plikt som folkevalgt, nemlig å stille den ansvarlige statsråd noen spørsmål.

Ikke lenge etter fulgte Linda H. Helleland opp med å anklage Sp for å drive med skremselspropaganda, polarisering, snakke ned distriktene, og føre en retorikk som setter bygd opp mot by.

Det er ganske tydelig at Høyre er svært ukomfortable med Sps enorme vekst. Strategien begynner å vise seg seg for den som følger med.

Sps politikk har ligget fast de siste 40 årene, og er konservativ, så konservativ at de nå er på moten igjen, litt som med klær som etter 30 år blir kult igjen. Ikke ett øyeblikk klarer Høyre å reflektere over at det ikke er Sp som har endret kurs, det er velgerne.

Folk har fått nok av Høyres politikk. Isteden for å innse det, og endre politikk, idioterklærer Høyres PR-avdeling Sp. Det ser ut til at Høyre skal «avsløre» Sp, og viser hele Norge hva slags parti Sp egentlig er.

Først skal Sp latterliggjøres, som noen reaksjonære bygdetullinger som ikke henger med i modernitetens tidsånd. Deretter skal man skremme velgerne med at Sp er antidemokratiske, lite framtidsrettet, at de setter by opp mot land.

Det er jo ikke Høyre sin skyld at nærpolitireformen, sykehusnedleggelser, utsulting av kommuner, tvangsammenslåing av fylker og kommuner som ikke vil slås sammen faller i smak! Nei, det er Vedum sin skyld!

Høyre skal selge historien om Sp som populister. Vedum og hans partifeller skal tillegges en rekke karaktertrekk og holdninger de ikke har: Egentlig er Trygve Slagsvold Vedum en slags norsk Donald Trump i gummistøvler, som kjører traktor isteden for privatfly, og hugger ved isteden for å svinge golfkøller.

Høyre skal tegne et bilde av Innlandets svar på antidemokraten, den totalitære farlige drittsekken som sprer uro, hat, splittelse i folket, en ødeleggende kraft som river i stykker det landet Solberg så tappert holder samlet.

Svertekampanjen har Vedum selv avslørt, han sier rett ut at Sp vil bli angrepet hardt og brutalt, og det må være svært frustrerende for Høyre å konstatere at han er rolig som skjæra på tunet.

Det ironiske er at Erna Solberg, som alltid snakker om respekt og opptrer seriøst, nå legger opp til en amerikanisert valgkamp. Dette er godt nytt for Sp.

Norske velgere liker ikke slike valgkamper. Hver gang Frank Bakke-Jensen på Dagsnytt 18 sier at Sp er en trussel mot demokratiet fordi de har den frekkhetens nådegave å stille statsråden ubehagelige spørsmål, vinner Sp. Hver gang Helleland eller andre skal idiotforklare velgerne, vinner Sp.

Et godt råd til Høyre fremover er å revurdere sin PR-strategi, om de ønsker å tape valget med verdighet. Enhver politiker med ambisjon om regjeringsmakt bør innse at nøklene til regjeringskontoret går via hånden til Vedum.