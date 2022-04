Domstolsreformen er effektivisering - ikke sentralisering

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Jeg slutter meg helt og fullt til Eva Nordlund når hun skriver følgende i sin kommentar «Om rettssikkerhet og Pontius Pilatus»:

«Debatten om domstolstrukturen er en viktig debatt med mange sider. Den aller viktigste sida er selvsagt hensynet til rettssikkerhet for alle, uavhengig av hvor i landet en bor.»

Hva tilsier et slikt utgangspunkt?

Det man umiddelbart tenker på er vel at befolkningen skal ha rimelig nærhet til sin domstol (tingrett eller jordskifterett). Dette er ivaretatt ved reformen på samme vis som ved den tidligere domstolstrukturen. Alle tidligere domstoler er opprettholdt som rettssteder med minst den samme bemanning som tidligere. En revisjon vil altså ikke endre på dette.

Men uttalelsen gjelder også problemet som Riksrevisjonen tok opp i sin rapport om effektiviteten i domstolene med den tidligere strukturen: At det var en betydelig ulikhet i utnyttelsesgraden av arbeidsressursene der problemet var størst i de mindre domstolene – samlet sett en udekket effektivitetsgrad på 8 prosent.

Følgen ble at altfor mange måtte vente i lengre tid med å få sine saker behandlet sammenlignet med hva de kunne ha fått dersom den samlede effektiviteten hadde vært større.

Riksrevisjonen karakteriserte denne mangelen ved saksavviklingen som «alvorlig» - en karakteristikk som ellers bare brukes når det avdekkes svakheter som setter liv og helse i fare. Enten man har hatt med domstolene å gjøre eller ikke, kan enhver tenke seg hvilken belastning det er for alle berørte å måtte gå og vente på at en rettssak skal bli behandlet.

Strukturreformen går i realiteten ut på å utvide rettskretsene – det vil si å redusere antallet rettskretser fra 60 til 23 for tingrettenes del, og fra 33 til 19 jordskifterettskretser – og la de tidligere selvstendige domstolene bli rettssteder innenfor de utvidete rettskretsene.

Med dette legges til rette for å løse problemet med treghet i saksavviklingen: når ressurser kan «flyte» fra rettssteder med overkapasitet til rettssteder med for liten kapasitet, så lar det seg gjøre å behandle flere saker med de samme ressursene.

Dette skjer uten at det går ut over nærheten til domstolene. Målsettingen er i ferd med å realiseres allerede et halvt år etter gjennomføringen av reformen, noe statistikk gjengitt i Domstoladministrasjonens høringsuttalelse viser.

I tillegg kommer muligheten til å etablere moderat spesialisering innenfor den enkelte rettskrets. Dette gjelder så vel for dommerne som – etter at domstolene nå er blitt digitalisert – for saksbehandlerne.

Er dette en «sentrlaisering»? Ja, i den forstand at saksfordelingen mellom dommerne i de rettsstedene som ligger innenfor rettskretsen foretas sentralt av én leder (sorenskriveren). Men det er en nødvendighet for å få til en effektiv samordning av ressursene – både på dommer- og kontorsiden – slik at utnyttingsgraden kan bli optimal.

Det samme gjelder for andre ledelsesoppgaver. Men ellers er det ingen sentralisering – befolkningen har den samme nærhet til sin domstol, saker skal i utgangspunktet behandles ved det lokale rettsstedet og ressursene vil minst være som før, jf. forutsetning om å opprettholde ressursene i domstoler som tidligere hadde fire dømmende årsverk eller mindre (hvilket utgjør brorparten av domstolene).

Istedenfor å karakterisere reformen som en «sentralisering», bør man heller si en «ressurseffektivisering»: hver enkelt domstol med sine rettssteder inngår i et felles nasjonalt prosjekt om å sikre befolkningen uansett hvor de bor en lik og raskest mulig domstolbehandling og med den kompetansen som kreves i dagens samfunn.

Reverserer man, kutter man ut en slik fleksibel utnyttelse av de samlede arbeidsressursene i domstolene. Hver domstol har da sin langt snevrere rettskrets som saker skal behandles innenfor. Faren er at domstolene glir tilbake til tilstanden før reformen med ulikhet i ressurseffektivitet og lengre behandlingstid avhengig av hvor man bor.

Hvorfor ønsker man å gjøre det når vi nå endelig har fått en ordning som utvilsomt er egnet til å løse problemet?

Hvilke hensyn og begrunnelser er så viktige at man vil kullkaste en ordning som kan sørge for at befolkningen får behandlet sine saker så raskt som de samlede ressursene i domstolene gir mulighet for?

Tilsier ikke «hensynet til rettssikkerhet for alle» at politikerne både sentralt og lokalt som har ansvaret for folks velferd, må sørge for en domstolstruktur som sikrer befolkningen en raskest og best mulig domstolsbehandling?